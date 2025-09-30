- Aperçu
GDEVW: GDEV Inc - Warrant
Le taux de change de GDEVW a changé de 22.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0250 et à un maximum de 0.0393.
Suivez la dynamique GDEV Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GDEVW aujourd'hui ?
L'action GDEV Inc - Warrant est cotée à 0.0366 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.00%, a clôturé hier à 0.0300 et son volume d'échange a atteint 42. Le graphique en temps réel du cours de GDEVW présente ces mises à jour.
L'action GDEV Inc - Warrant verse-t-elle des dividendes ?
GDEV Inc - Warrant est actuellement valorisé à 0.0366. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -26.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GDEVW.
Comment acheter des actions GDEVW ?
Vous pouvez acheter des actions GDEV Inc - Warrant au cours actuel de 0.0366. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0366 ou de 0.0396, le 42 et le 46.40% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GDEVW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GDEVW ?
Investir dans GDEV Inc - Warrant implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0053 - 0.0500 et le prix actuel 0.0366. Beaucoup comparent 84.85% et 82.09% avant de passer des ordres à 0.0366 ou 0.0396. Consultez le graphique du cours de GDEVW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GDEV Inc. ?
Le cours le plus élevé de GDEV Inc. l'année dernière était 0.0500. Au cours de 0.0053 - 0.0500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GDEV Inc - Warrant sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GDEV Inc. ?
Le cours le plus bas de GDEV Inc. (GDEVW) sur l'année a été 0.0053. Sa comparaison avec 0.0366 et 0.0053 - 0.0500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GDEVW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GDEVW a-t-elle été divisée ?
GDEV Inc - Warrant a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0300 et -26.80% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0300
- Ouverture
- 0.0250
- Bid
- 0.0366
- Ask
- 0.0396
- Plus Bas
- 0.0250
- Plus Haut
- 0.0393
- Volume
- 42
- Changement quotidien
- 22.00%
- Changement Mensuel
- 84.85%
- Changement à 6 Mois
- 82.09%
- Changement Annuel
- -26.80%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4