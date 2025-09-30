CotaçõesSeções
GCTS-WT
GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.

0.1999 USD 0.0051 (2.49%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GCTS-WT para hoje mudou para -2.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1875 e o mais alto foi 0.2004.

Veja a dinâmica do par de moedas GCT Semiconductor Holding, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GCTS-WT hoje?

Hoje GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) está avaliado em 0.1999. O instrumento é negociado dentro de -2.49%, o fechamento de ontem foi 0.2050, e o volume de negociação atingiu 24. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GCTS-WT em tempo real.

As ações de GCT Semiconductor Holding, Inc. pagam dividendos?

Atualmente GCT Semiconductor Holding, Inc. está avaliado em 0.1999. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 38.34% e USD. Monitore os movimentos de GCTS-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GCTS-WT?

Você pode comprar ações de GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) pelo preço atual 0.1999. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1999 ou 0.2029, enquanto 24 e 6.61% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GCTS-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GCTS-WT?

Investir em GCT Semiconductor Holding, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0241 - 0.3179 e o preço atual 0.1999. Muitos comparam 149.56% e 299.80% antes de enviar ordens em 0.1999 ou 0.2029. Estude as mudanças diárias de preço de GCTS-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações GCT Semiconductor Holding, Inc.?

O maior preço de GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) no último ano foi 0.3179. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0241 - 0.3179, e a comparação com 0.2050 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GCT Semiconductor Holding, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações GCT Semiconductor Holding, Inc.?

O menor preço de GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) no ano foi 0.0241. A comparação com o preço atual 0.1999 e 0.0241 - 0.3179 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GCTS-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GCTS-WT?

No passado GCT Semiconductor Holding, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2050 e 38.34% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.1875 0.2004
Faixa anual
0.0241 0.3179
Fechamento anterior
0.2050
Open
0.1875
Bid
0.1999
Ask
0.2029
Low
0.1875
High
0.2004
Volume
24
Mudança diária
-2.49%
Mudança mensal
149.56%
Mudança de 6 meses
299.80%
Mudança anual
38.34%
