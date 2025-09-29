GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.
今日GCTS-WT汇率已更改-2.49%。当日，交易品种以低点0.1875和高点0.2004进行交易。
关注GCT Semiconductor Holding, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GCTS-WT股票今天的价格是多少？
GCT Semiconductor Holding, Inc.股票今天的定价为0.1999。它在-2.49%范围内交易，昨天的收盘价为0.2050，交易量达到24。GCTS-WT的实时价格图表显示了这些更新。
GCT Semiconductor Holding, Inc.股票是否支付股息？
GCT Semiconductor Holding, Inc.目前的价值为0.1999。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.34%和USD。实时查看图表以跟踪GCTS-WT走势。
如何购买GCTS-WT股票？
您可以以0.1999的当前价格购买GCT Semiconductor Holding, Inc.股票。订单通常设置在0.1999或0.2029附近，而24和6.61%显示市场活动。立即关注GCTS-WT的实时图表更新。
如何投资GCTS-WT股票？
投资GCT Semiconductor Holding, Inc.需要考虑年度范围0.0241 - 0.3179和当前价格0.1999。许多人在以0.1999或0.2029下订单之前，会比较149.56%和。实时查看GCTS-WT价格图表，了解每日变化。
GCT Semiconductor Holding, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GCT Semiconductor Holding, Inc.的最高价格是0.3179。在0.0241 - 0.3179内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GCT Semiconductor Holding, Inc.的绩效。
GCT Semiconductor Holding, Inc.股票的最低价格是多少？
GCT Semiconductor Holding, Inc.（GCTS-WT）的最低价格为0.0241。将其与当前的0.1999和0.0241 - 0.3179进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCTS-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GCTS-WT股票是什么时候拆分的？
GCT Semiconductor Holding, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2050和38.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.2050
- 开盘价
- 0.1875
- 卖价
- 0.1999
- 买价
- 0.2029
- 最低价
- 0.1875
- 最高价
- 0.2004
- 交易量
- 24
- 日变化
- -2.49%
- 月变化
- 149.56%
- 6个月变化
- 299.80%
- 年变化
- 38.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值