GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.

0.1999 USD 0.0051 (2.49%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GCTS-WT汇率已更改-2.49%。当日，交易品种以低点0.1875和高点0.2004进行交易。

关注GCT Semiconductor Holding, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GCTS-WT股票今天的价格是多少？

GCT Semiconductor Holding, Inc.股票今天的定价为0.1999。它在-2.49%范围内交易，昨天的收盘价为0.2050，交易量达到24。GCTS-WT的实时价格图表显示了这些更新。

GCT Semiconductor Holding, Inc.股票是否支付股息？

GCT Semiconductor Holding, Inc.目前的价值为0.1999。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.34%和USD。实时查看图表以跟踪GCTS-WT走势。

如何购买GCTS-WT股票？

您可以以0.1999的当前价格购买GCT Semiconductor Holding, Inc.股票。订单通常设置在0.1999或0.2029附近，而24和6.61%显示市场活动。立即关注GCTS-WT的实时图表更新。

如何投资GCTS-WT股票？

投资GCT Semiconductor Holding, Inc.需要考虑年度范围0.0241 - 0.3179和当前价格0.1999。许多人在以0.1999或0.2029下订单之前，会比较149.56%和。实时查看GCTS-WT价格图表，了解每日变化。

GCT Semiconductor Holding, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GCT Semiconductor Holding, Inc.的最高价格是0.3179。在0.0241 - 0.3179内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GCT Semiconductor Holding, Inc.的绩效。

GCT Semiconductor Holding, Inc.股票的最低价格是多少？

GCT Semiconductor Holding, Inc.（GCTS-WT）的最低价格为0.0241。将其与当前的0.1999和0.0241 - 0.3179进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCTS-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GCTS-WT股票是什么时候拆分的？

GCT Semiconductor Holding, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2050和38.34%中可见。

日范围
0.1875 0.2004
年范围
0.0241 0.3179
前一天收盘价
0.2050
开盘价
0.1875
卖价
0.1999
买价
0.2029
最低价
0.1875
最高价
0.2004
交易量
24
日变化
-2.49%
月变化
149.56%
6个月变化
299.80%
年变化
38.34%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值