GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.
Курс GCTS-WT за сегодня изменился на -6.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1875, а максимальная — 0.1999.
Следите за динамикой GCT Semiconductor Holding, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GCTS-WT сегодня?
GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1919. Инструмент торгуется в пределах -6.39%, вчерашнее закрытие составило 0.2050, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GCTS-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GCT Semiconductor Holding, Inc.?
GCT Semiconductor Holding, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1919. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.80% и USD. Отслеживайте движения GCTS-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции GCTS-WT?
Вы можете купить акции GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) по текущей цене 0.1919. Ордера обычно размещаются около 0.1919 или 0.1949, тогда как 5 и 2.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GCTS-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GCTS-WT?
Инвестирование в GCT Semiconductor Holding, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0241 - 0.3179 и текущей цены 0.1919. Многие сравнивают 139.58% и 283.80% перед размещением ордеров на 0.1919 или 0.1949. Изучайте ежедневные изменения цены GCTS-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GCT Semiconductor Holding, Inc.?
Самая высокая цена GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) за последний год составила 0.3179. Акции заметно колебались в пределах 0.0241 - 0.3179, сравнение с 0.2050 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GCT Semiconductor Holding, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GCT Semiconductor Holding, Inc.?
Самая низкая цена GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) за год составила 0.0241. Сравнение с текущими 0.1919 и 0.0241 - 0.3179 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GCTS-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GCTS-WT?
В прошлом GCT Semiconductor Holding, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2050 и 32.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.2050
- Open
- 0.1875
- Bid
- 0.1919
- Ask
- 0.1949
- Low
- 0.1875
- High
- 0.1999
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -6.39%
- Месячное изменение
- 139.58%
- 6-месячное изменение
- 283.80%
- Годовое изменение
- 32.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%