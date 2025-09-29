КотировкиРазделы
GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.

0.1919 USD 0.0131 (6.39%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GCTS-WT за сегодня изменился на -6.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1875, а максимальная — 0.1999.

Следите за динамикой GCT Semiconductor Holding, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GCTS-WT сегодня?

GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1919. Инструмент торгуется в пределах -6.39%, вчерашнее закрытие составило 0.2050, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GCTS-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GCT Semiconductor Holding, Inc.?

GCT Semiconductor Holding, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1919. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.80% и USD. Отслеживайте движения GCTS-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции GCTS-WT?

Вы можете купить акции GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) по текущей цене 0.1919. Ордера обычно размещаются около 0.1919 или 0.1949, тогда как 5 и 2.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GCTS-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GCTS-WT?

Инвестирование в GCT Semiconductor Holding, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0241 - 0.3179 и текущей цены 0.1919. Многие сравнивают 139.58% и 283.80% перед размещением ордеров на 0.1919 или 0.1949. Изучайте ежедневные изменения цены GCTS-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GCT Semiconductor Holding, Inc.?

Самая высокая цена GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) за последний год составила 0.3179. Акции заметно колебались в пределах 0.0241 - 0.3179, сравнение с 0.2050 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GCT Semiconductor Holding, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GCT Semiconductor Holding, Inc.?

Самая низкая цена GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) за год составила 0.0241. Сравнение с текущими 0.1919 и 0.0241 - 0.3179 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GCTS-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GCTS-WT?

В прошлом GCT Semiconductor Holding, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2050 и 32.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1875 0.1999
Годовой диапазон
0.0241 0.3179
Предыдущее закрытие
0.2050
Open
0.1875
Bid
0.1919
Ask
0.1949
Low
0.1875
High
0.1999
Объем
5
Дневное изменение
-6.39%
Месячное изменение
139.58%
6-месячное изменение
283.80%
Годовое изменение
32.80%
