GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.

0.1999 USD 0.0051 (2.49%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GCTS-WT hat sich für heute um -2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1875 bis zu einem Hoch von 0.2004 gehandelt.

Verfolgen Sie die GCT Semiconductor Holding, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GCTS-WT heute?

Die Aktie von GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) notiert heute bei 0.1999. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2050 und das Handelsvolumen erreichte 24. Das Live-Chart von GCTS-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GCTS-WT Dividenden?

GCT Semiconductor Holding, Inc. wird derzeit mit 0.1999 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 38.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GCTS-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich GCTS-WT-Aktien?

Sie können Aktien von GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1999 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1999 oder 0.2029 platziert, während 24 und 6.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GCTS-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GCTS-WT-Aktien?

Bei einer Investition in GCT Semiconductor Holding, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0241 - 0.3179 und der aktuelle Kurs 0.1999 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 149.56% und 299.80%, bevor sie Orders zu 0.1999 oder 0.2029 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GCTS-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GCT Semiconductor Holding, Inc.?

Der höchste Kurs von GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.3179. Innerhalb von 0.0241 - 0.3179 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2050 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GCT Semiconductor Holding, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GCT Semiconductor Holding, Inc.?

Der niedrigste Kurs von GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0241. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1999 und der Spanne 0.0241 - 0.3179 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GCTS-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GCTS-WT statt?

GCT Semiconductor Holding, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2050 und 38.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.1875 0.2004
Jahresspanne
0.0241 0.3179
Vorheriger Schlusskurs
0.2050
Eröffnung
0.1875
Bid
0.1999
Ask
0.2029
Tief
0.1875
Hoch
0.2004
Volumen
24
Tagesänderung
-2.49%
Monatsänderung
149.56%
6-Monatsänderung
299.80%
Jahresänderung
38.34%
