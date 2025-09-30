- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.
Der Wechselkurs von GCTS-WT hat sich für heute um -2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1875 bis zu einem Hoch von 0.2004 gehandelt.
Verfolgen Sie die GCT Semiconductor Holding, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GCTS-WT heute?
Die Aktie von GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) notiert heute bei 0.1999. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2050 und das Handelsvolumen erreichte 24. Das Live-Chart von GCTS-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GCTS-WT Dividenden?
GCT Semiconductor Holding, Inc. wird derzeit mit 0.1999 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 38.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GCTS-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich GCTS-WT-Aktien?
Sie können Aktien von GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1999 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1999 oder 0.2029 platziert, während 24 und 6.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GCTS-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GCTS-WT-Aktien?
Bei einer Investition in GCT Semiconductor Holding, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0241 - 0.3179 und der aktuelle Kurs 0.1999 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 149.56% und 299.80%, bevor sie Orders zu 0.1999 oder 0.2029 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GCTS-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GCT Semiconductor Holding, Inc.?
Der höchste Kurs von GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.3179. Innerhalb von 0.0241 - 0.3179 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2050 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GCT Semiconductor Holding, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GCT Semiconductor Holding, Inc.?
Der niedrigste Kurs von GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0241. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1999 und der Spanne 0.0241 - 0.3179 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GCTS-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GCTS-WT statt?
GCT Semiconductor Holding, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2050 und 38.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2050
- Eröffnung
- 0.1875
- Bid
- 0.1999
- Ask
- 0.2029
- Tief
- 0.1875
- Hoch
- 0.2004
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -2.49%
- Monatsänderung
- 149.56%
- 6-Monatsänderung
- 299.80%
- Jahresänderung
- 38.34%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4