- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.
Il tasso di cambio GCTS-WT ha avuto una variazione del -2.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1875 e ad un massimo di 0.2004.
Segui le dinamiche di GCT Semiconductor Holding, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GCTS-WT oggi?
Oggi le azioni GCT Semiconductor Holding, Inc. sono prezzate a 0.1999. Viene scambiato all'interno di -2.49%, la chiusura di ieri è stata 0.2050 e il volume degli scambi ha raggiunto 24. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GCTS-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GCT Semiconductor Holding, Inc. pagano dividendi?
GCT Semiconductor Holding, Inc. è attualmente valutato a 0.1999. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 38.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GCTS-WT.
Come acquistare azioni GCTS-WT?
Puoi acquistare azioni GCT Semiconductor Holding, Inc. al prezzo attuale di 0.1999. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1999 o 0.2029, mentre 24 e 6.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GCTS-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GCTS-WT?
Investire in GCT Semiconductor Holding, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0241 - 0.3179 e il prezzo attuale 0.1999. Molti confrontano 149.56% e 299.80% prima di effettuare ordini su 0.1999 o 0.2029. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GCTS-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GCT Semiconductor Holding, Inc.?
Il prezzo massimo di GCT Semiconductor Holding, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.3179. All'interno di 0.0241 - 0.3179, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2050 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GCT Semiconductor Holding, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GCT Semiconductor Holding, Inc.?
Il prezzo più basso di GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0241. Confrontandolo con gli attuali 0.1999 e 0.0241 - 0.3179 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GCTS-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GCTS-WT?
GCT Semiconductor Holding, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2050 e 38.34%.
- Chiusura Precedente
- 0.2050
- Apertura
- 0.1875
- Bid
- 0.1999
- Ask
- 0.2029
- Minimo
- 0.1875
- Massimo
- 0.2004
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- -2.49%
- Variazione Mensile
- 149.56%
- Variazione Semestrale
- 299.80%
- Variazione Annuale
- 38.34%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4