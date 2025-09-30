QuotazioniSezioni
GCTS-WT
GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.

0.1999 USD 0.0051 (2.49%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GCTS-WT ha avuto una variazione del -2.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1875 e ad un massimo di 0.2004.

Segui le dinamiche di GCT Semiconductor Holding, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GCTS-WT oggi?

Oggi le azioni GCT Semiconductor Holding, Inc. sono prezzate a 0.1999. Viene scambiato all'interno di -2.49%, la chiusura di ieri è stata 0.2050 e il volume degli scambi ha raggiunto 24. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GCTS-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni GCT Semiconductor Holding, Inc. pagano dividendi?

GCT Semiconductor Holding, Inc. è attualmente valutato a 0.1999. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 38.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GCTS-WT.

Come acquistare azioni GCTS-WT?

Puoi acquistare azioni GCT Semiconductor Holding, Inc. al prezzo attuale di 0.1999. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1999 o 0.2029, mentre 24 e 6.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GCTS-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GCTS-WT?

Investire in GCT Semiconductor Holding, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0241 - 0.3179 e il prezzo attuale 0.1999. Molti confrontano 149.56% e 299.80% prima di effettuare ordini su 0.1999 o 0.2029. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GCTS-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GCT Semiconductor Holding, Inc.?

Il prezzo massimo di GCT Semiconductor Holding, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.3179. All'interno di 0.0241 - 0.3179, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2050 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GCT Semiconductor Holding, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GCT Semiconductor Holding, Inc.?

Il prezzo più basso di GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0241. Confrontandolo con gli attuali 0.1999 e 0.0241 - 0.3179 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GCTS-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GCTS-WT?

GCT Semiconductor Holding, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2050 e 38.34%.

Intervallo Giornaliero
0.1875 0.2004
Intervallo Annuale
0.0241 0.3179
Chiusura Precedente
0.2050
Apertura
0.1875
Bid
0.1999
Ask
0.2029
Minimo
0.1875
Massimo
0.2004
Volume
24
Variazione giornaliera
-2.49%
Variazione Mensile
149.56%
Variazione Semestrale
299.80%
Variazione Annuale
38.34%
