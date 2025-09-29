CotizacionesSecciones
GCTS-WT
GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.

0.1999 USD 0.0051 (2.49%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GCTS-WT de hoy ha cambiado un -2.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1875, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2004.

Siga la dinámica de la pareja de divisas GCT Semiconductor Holding, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de GCTS-WT hoy?

GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) se evalúa hoy en 0.1999. El instrumento se negocia dentro de -2.49%; el cierre de ayer ha sido 0.2050 y el volumen comercial ha alcanzado 24. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GCTS-WT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de GCT Semiconductor Holding, Inc.?

GCT Semiconductor Holding, Inc. se evalúa actualmente en 0.1999. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 38.34% y USD. Monitoree los movimientos de GCTS-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de GCTS-WT?

Puede comprar acciones de GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) al precio actual de 0.1999. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1999 o 0.2029, mientras que 24 y 6.61% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GCTS-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de GCTS-WT?

Invertir en GCT Semiconductor Holding, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0241 - 0.3179 y el precio actual 0.1999. Muchos comparan 149.56% y 299.80% antes de colocar órdenes en 0.1999 o 0.2029. Estudie los cambios diarios de precios de GCTS-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GCT Semiconductor Holding, Inc.?

El precio más alto de GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) en el último año ha sido 0.3179. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0241 - 0.3179, una comparación con 0.2050 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GCT Semiconductor Holding, Inc. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GCT Semiconductor Holding, Inc.?

El precio más bajo de GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) para el año ha sido 0.0241. La comparación con los actuales 0.1999 y 0.0241 - 0.3179 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GCTS-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GCTS-WT?

En el pasado, GCT Semiconductor Holding, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.2050 y 38.34% después de las acciones corporativas.

Rango diario
0.1875 0.2004
Rango anual
0.0241 0.3179
Cierres anteriores
0.2050
Open
0.1875
Bid
0.1999
Ask
0.2029
Low
0.1875
High
0.2004
Volumen
24
Cambio diario
-2.49%
Cambio mensual
149.56%
Cambio a 6 meses
299.80%
Cambio anual
38.34%
