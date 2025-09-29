- 概要
GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.
GCTS-WTの今日の為替レートは、-2.49%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1875の安値と0.2004の高値で取引されました。
GCT Semiconductor Holding, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GCTS-WT株の現在の価格は？
GCT Semiconductor Holding, Inc.の株価は本日0.1999です。-2.49%内で取引され、前日の終値は0.2050、取引量は24に達しました。GCTS-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GCT Semiconductor Holding, Inc.の株は配当を出しますか？
GCT Semiconductor Holding, Inc.の現在の価格は0.1999です。配当方針は会社によりますが、投資家は38.34%やUSDにも注目します。GCTS-WTの動きはライブチャートで確認できます。
GCTS-WT株を買う方法は？
GCT Semiconductor Holding, Inc.の株は現在0.1999で購入可能です。注文は通常0.1999または0.2029付近で行われ、24や6.61%が市場の動きを示します。GCTS-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
GCTS-WT株に投資する方法は？
GCT Semiconductor Holding, Inc.への投資では、年間の値幅0.0241 - 0.3179と現在の0.1999を考慮します。注文は多くの場合0.1999や0.2029で行われる前に、149.56%や299.80%と比較されます。GCTS-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GCT Semiconductor Holding, Inc.の株の最高値は？
GCT Semiconductor Holding, Inc.の過去1年の最高値は0.3179でした。0.0241 - 0.3179内で株価は大きく変動し、0.2050と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GCT Semiconductor Holding, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GCT Semiconductor Holding, Inc.の株の最低値は？
GCT Semiconductor Holding, Inc.(GCTS-WT)の年間最安値は0.0241でした。現在の0.1999や0.0241 - 0.3179と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GCTS-WTの動きはライブチャートで確認できます。
GCTS-WTの株式分割はいつ行われましたか？
GCT Semiconductor Holding, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2050、38.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.2050
- 始値
- 0.1875
- 買値
- 0.1999
- 買値
- 0.2029
- 安値
- 0.1875
- 高値
- 0.2004
- 出来高
- 24
- 1日の変化
- -2.49%
- 1ヶ月の変化
- 149.56%
- 6ヶ月の変化
- 299.80%
- 1年の変化
- 38.34%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前