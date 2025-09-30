- Aperçu
GCTS-WT: GCT Semiconductor Holding, Inc.
Le taux de change de GCTS-WT a changé de -2.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1875 et à un maximum de 0.2004.
Suivez la dynamique GCT Semiconductor Holding, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GCTS-WT aujourd'hui ?
L'action GCT Semiconductor Holding, Inc. est cotée à 0.1999 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.49%, a clôturé hier à 0.2050 et son volume d'échange a atteint 24. Le graphique en temps réel du cours de GCTS-WT présente ces mises à jour.
L'action GCT Semiconductor Holding, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
GCT Semiconductor Holding, Inc. est actuellement valorisé à 0.1999. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 38.34% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GCTS-WT.
Comment acheter des actions GCTS-WT ?
Vous pouvez acheter des actions GCT Semiconductor Holding, Inc. au cours actuel de 0.1999. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1999 ou de 0.2029, le 24 et le 6.61% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GCTS-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GCTS-WT ?
Investir dans GCT Semiconductor Holding, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0241 - 0.3179 et le prix actuel 0.1999. Beaucoup comparent 149.56% et 299.80% avant de passer des ordres à 0.1999 ou 0.2029. Consultez le graphique du cours de GCTS-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GCT Semiconductor Holding, Inc. ?
Le cours le plus élevé de GCT Semiconductor Holding, Inc. l'année dernière était 0.3179. Au cours de 0.0241 - 0.3179, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2050 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GCT Semiconductor Holding, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GCT Semiconductor Holding, Inc. ?
Le cours le plus bas de GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS-WT) sur l'année a été 0.0241. Sa comparaison avec 0.1999 et 0.0241 - 0.3179 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GCTS-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GCTS-WT a-t-elle été divisée ?
GCT Semiconductor Holding, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2050 et 38.34% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2050
- Ouverture
- 0.1875
- Bid
- 0.1999
- Ask
- 0.2029
- Plus Bas
- 0.1875
- Plus Haut
- 0.2004
- Volume
- 24
- Changement quotidien
- -2.49%
- Changement Mensuel
- 149.56%
- Changement à 6 Mois
- 299.80%
- Changement Annuel
- 38.34%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4