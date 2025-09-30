- Visão do mercado
FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe
A taxa do FRT-PC para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.40 e o mais alto foi 21.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FRT-PC hoje?
Hoje Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) está avaliado em 21.40. O instrumento é negociado dentro de -0.47%, o fechamento de ontem foi 21.50, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FRT-PC em tempo real.
As ações de Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe pagam dividendos?
Atualmente Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe está avaliado em 21.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.80% e USD. Monitore os movimentos de FRT-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FRT-PC?
Você pode comprar ações de Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) pelo preço atual 21.40. Ordens geralmente são executadas perto de 21.40 ou 21.70, enquanto 7 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FRT-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FRT-PC?
Investir em Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe envolve considerar a faixa anual 19.93 - 21.88 e o preço atual 21.40. Muitos comparam 3.13% e 4.80% antes de enviar ordens em 21.40 ou 21.70. Estude as mudanças diárias de preço de FRT-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?
O maior preço de FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) no último ano foi 21.88. As ações oscilaram bastante dentro de 19.93 - 21.88, e a comparação com 21.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?
O menor preço de FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) no ano foi 19.93. A comparação com o preço atual 21.40 e 19.93 - 21.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FRT-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FRT-PC?
No passado Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.50 e 4.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.50
- Open
- 21.45
- Bid
- 21.40
- Ask
- 21.70
- Low
- 21.40
- High
- 21.45
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -0.47%
- Mudança mensal
- 3.13%
- Mudança de 6 meses
- 4.80%
- Mudança anual
- 4.80%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4