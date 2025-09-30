CotaçõesSeções
Moedas / FRT-PC
Voltar para Ações

FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe

21.40 USD 0.10 (0.47%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FRT-PC para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.40 e o mais alto foi 21.45.

Veja a dinâmica do par de moedas Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FRT-PC hoje?

Hoje Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) está avaliado em 21.40. O instrumento é negociado dentro de -0.47%, o fechamento de ontem foi 21.50, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FRT-PC em tempo real.

As ações de Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe pagam dividendos?

Atualmente Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe está avaliado em 21.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.80% e USD. Monitore os movimentos de FRT-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FRT-PC?

Você pode comprar ações de Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) pelo preço atual 21.40. Ordens geralmente são executadas perto de 21.40 ou 21.70, enquanto 7 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FRT-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FRT-PC?

Investir em Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe envolve considerar a faixa anual 19.93 - 21.88 e o preço atual 21.40. Muitos comparam 3.13% e 4.80% antes de enviar ordens em 21.40 ou 21.70. Estude as mudanças diárias de preço de FRT-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?

O maior preço de FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) no último ano foi 21.88. As ações oscilaram bastante dentro de 19.93 - 21.88, e a comparação com 21.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?

O menor preço de FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) no ano foi 19.93. A comparação com o preço atual 21.40 e 19.93 - 21.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FRT-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FRT-PC?

No passado Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.50 e 4.80% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.40 21.45
Faixa anual
19.93 21.88
Fechamento anterior
21.50
Open
21.45
Bid
21.40
Ask
21.70
Low
21.40
High
21.45
Volume
7
Mudança diária
-0.47%
Mudança mensal
3.13%
Mudança de 6 meses
4.80%
Mudança anual
4.80%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4