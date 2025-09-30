KurseKategorien
FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe

21.40 USD 0.10 (0.47%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FRT-PC hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.40 bis zu einem Hoch von 21.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von FRT-PC heute?

Die Aktie von Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) notiert heute bei 21.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.50 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von FRT-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FRT-PC Dividenden?

Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe wird derzeit mit 21.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FRT-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich FRT-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) zum aktuellen Kurs von 21.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.40 oder 21.70 platziert, während 7 und -0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FRT-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FRT-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe müssen die jährliche Spanne 19.93 - 21.88 und der aktuelle Kurs 21.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.13% und 4.80%, bevor sie Orders zu 21.40 oder 21.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FRT-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?

Der höchste Kurs von FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) im vergangenen Jahr lag bei 21.88. Innerhalb von 19.93 - 21.88 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?

Der niedrigste Kurs von FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) im Laufe des Jahres betrug 19.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.40 und der Spanne 19.93 - 21.88 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FRT-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FRT-PC statt?

Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.50 und 4.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

