QuotazioniSezioni
Valute / FRT-PC
Tornare a Azioni

FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe

21.40 USD 0.10 (0.47%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRT-PC ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.40 e ad un massimo di 21.45.

Segui le dinamiche di Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FRT-PC oggi?

Oggi le azioni Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe sono prezzate a 21.40. Viene scambiato all'interno di -0.47%, la chiusura di ieri è stata 21.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FRT-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe pagano dividendi?

Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe è attualmente valutato a 21.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FRT-PC.

Come acquistare azioni FRT-PC?

Puoi acquistare azioni Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe al prezzo attuale di 21.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.40 o 21.70, mentre 7 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FRT-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FRT-PC?

Investire in Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe implica considerare l'intervallo annuale 19.93 - 21.88 e il prezzo attuale 21.40. Molti confrontano 3.13% e 4.80% prima di effettuare ordini su 21.40 o 21.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FRT-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?

Il prezzo massimo di FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST nell'ultimo anno è stato 21.88. All'interno di 19.93 - 21.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?

Il prezzo più basso di FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) nel corso dell'anno è stato 19.93. Confrontandolo con gli attuali 21.40 e 19.93 - 21.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FRT-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FRT-PC?

Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.50 e 4.80%.

Intervallo Giornaliero
21.40 21.45
Intervallo Annuale
19.93 21.88
Chiusura Precedente
21.50
Apertura
21.45
Bid
21.40
Ask
21.70
Minimo
21.40
Massimo
21.45
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.47%
Variazione Mensile
3.13%
Variazione Semestrale
4.80%
Variazione Annuale
4.80%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4