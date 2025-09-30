- Panoramica
FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe
Il tasso di cambio FRT-PC ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.40 e ad un massimo di 21.45.
Segui le dinamiche di Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FRT-PC oggi?
Oggi le azioni Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe sono prezzate a 21.40. Viene scambiato all'interno di -0.47%, la chiusura di ieri è stata 21.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FRT-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe pagano dividendi?
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe è attualmente valutato a 21.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FRT-PC.
Come acquistare azioni FRT-PC?
Puoi acquistare azioni Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe al prezzo attuale di 21.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.40 o 21.70, mentre 7 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FRT-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FRT-PC?
Investire in Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe implica considerare l'intervallo annuale 19.93 - 21.88 e il prezzo attuale 21.40. Molti confrontano 3.13% e 4.80% prima di effettuare ordini su 21.40 o 21.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FRT-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?
Il prezzo massimo di FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST nell'ultimo anno è stato 21.88. All'interno di 19.93 - 21.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?
Il prezzo più basso di FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) nel corso dell'anno è stato 19.93. Confrontandolo con gli attuali 21.40 e 19.93 - 21.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FRT-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FRT-PC?
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.50 e 4.80%.
- Chiusura Precedente
- 21.50
- Apertura
- 21.45
- Bid
- 21.40
- Ask
- 21.70
- Minimo
- 21.40
- Massimo
- 21.45
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- 3.13%
- Variazione Semestrale
- 4.80%
- Variazione Annuale
- 4.80%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4