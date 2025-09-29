- Обзор рынка
FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe
Курс FRT-PC за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.40, а максимальная — 21.45.
Следите за динамикой Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FRT-PC сегодня?
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) сегодня оценивается на уровне 21.40. Инструмент торгуется в пределах -0.47%, вчерашнее закрытие составило 21.50, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRT-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe?
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe в настоящее время оценивается в 21.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.80% и USD. Отслеживайте движения FRT-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции FRT-PC?
Вы можете купить акции Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) по текущей цене 21.40. Ордера обычно размещаются около 21.40 или 21.70, тогда как 7 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRT-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FRT-PC?
Инвестирование в Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe предполагает учет годового диапазона 19.93 - 21.88 и текущей цены 21.40. Многие сравнивают 3.13% и 4.80% перед размещением ордеров на 21.40 или 21.70. Изучайте ежедневные изменения цены FRT-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?
Самая высокая цена FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) за последний год составила 21.88. Акции заметно колебались в пределах 19.93 - 21.88, сравнение с 21.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?
Самая низкая цена FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) за год составила 19.93. Сравнение с текущими 21.40 и 19.93 - 21.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRT-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FRT-PC?
В прошлом Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.50 и 4.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.50
- Open
- 21.45
- Bid
- 21.40
- Ask
- 21.70
- Low
- 21.40
- High
- 21.45
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 3.13%
- 6-месячное изменение
- 4.80%
- Годовое изменение
- 4.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%