FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe

21.40 USD 0.10 (0.47%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FRT-PC за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.40, а максимальная — 21.45.

Следите за динамикой Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FRT-PC сегодня?

Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) сегодня оценивается на уровне 21.40. Инструмент торгуется в пределах -0.47%, вчерашнее закрытие составило 21.50, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRT-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe?

Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe в настоящее время оценивается в 21.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.80% и USD. Отслеживайте движения FRT-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции FRT-PC?

Вы можете купить акции Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) по текущей цене 21.40. Ордера обычно размещаются около 21.40 или 21.70, тогда как 7 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRT-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FRT-PC?

Инвестирование в Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe предполагает учет годового диапазона 19.93 - 21.88 и текущей цены 21.40. Многие сравнивают 3.13% и 4.80% перед размещением ордеров на 21.40 или 21.70. Изучайте ежедневные изменения цены FRT-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?

Самая высокая цена FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) за последний год составила 21.88. Акции заметно колебались в пределах 19.93 - 21.88, сравнение с 21.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?

Самая низкая цена FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) за год составила 19.93. Сравнение с текущими 21.40 и 19.93 - 21.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRT-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FRT-PC?

В прошлом Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.50 и 4.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.40 21.45
Годовой диапазон
19.93 21.88
Предыдущее закрытие
21.50
Open
21.45
Bid
21.40
Ask
21.70
Low
21.40
High
21.45
Объем
7
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
3.13%
6-месячное изменение
4.80%
Годовое изменение
4.80%
