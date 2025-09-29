- Panorámica
FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe
El tipo de cambio de FRT-PC de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.40, mientras que el máximo ha alcanzado 21.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FRT-PC hoy?
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) se evalúa hoy en 21.40. El instrumento se negocia dentro de -0.47%; el cierre de ayer ha sido 21.50 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FRT-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe?
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe se evalúa actualmente en 21.40. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.80% y USD. Monitoree los movimientos de FRT-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FRT-PC?
Puede comprar acciones de Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe (FRT-PC) al precio actual de 21.40. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.40 o 21.70, mientras que 7 y -0.23% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FRT-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FRT-PC?
Invertir en Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe implica tener en cuenta el rango anual 19.93 - 21.88 y el precio actual 21.40. Muchos comparan 3.13% y 4.80% antes de colocar órdenes en 21.40 o 21.70. Estudie los cambios diarios de precios de FRT-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?
El precio más alto de FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) en el último año ha sido 21.88. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.93 - 21.88, una comparación con 21.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST?
El precio más bajo de FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) para el año ha sido 19.93. La comparación con los actuales 21.40 y 19.93 - 21.88 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FRT-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FRT-PC?
En el pasado, Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.50 y 4.80% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.50
- Open
- 21.45
- Bid
- 21.40
- Ask
- 21.70
- Low
- 21.40
- High
- 21.45
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- 3.13%
- Cambio a 6 meses
- 4.80%
- Cambio anual
- 4.80%
