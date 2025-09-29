- 概要
FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe
FRT-PCの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり21.40の安値と21.45の高値で取引されました。
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FRT-PC株の現在の価格は？
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represeの株価は本日21.40です。-0.47%内で取引され、前日の終値は21.50、取引量は7に達しました。FRT-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represeの株は配当を出しますか？
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represeの現在の価格は21.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.80%やUSDにも注目します。FRT-PCの動きはライブチャートで確認できます。
FRT-PC株を買う方法は？
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represeの株は現在21.40で購入可能です。注文は通常21.40または21.70付近で行われ、7や-0.23%が市場の動きを示します。FRT-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
FRT-PC株に投資する方法は？
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represeへの投資では、年間の値幅19.93 - 21.88と現在の21.40を考慮します。注文は多くの場合21.40や21.70で行われる前に、3.13%や4.80%と比較されます。FRT-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTの株の最高値は？
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTの過去1年の最高値は21.88でした。19.93 - 21.88内で株価は大きく変動し、21.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTの株の最低値は？
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST(FRT-PC)の年間最安値は19.93でした。現在の21.40や19.93 - 21.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FRT-PCの動きはライブチャートで確認できます。
FRT-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.50、4.80%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.50
- 始値
- 21.45
- 買値
- 21.40
- 買値
- 21.70
- 安値
- 21.40
- 高値
- 21.45
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- -0.47%
- 1ヶ月の変化
- 3.13%
- 6ヶ月の変化
- 4.80%
- 1年の変化
- 4.80%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前