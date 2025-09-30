- Aperçu
FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe
Le taux de change de FRT-PC a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.40 et à un maximum de 21.45.
Suivez la dynamique Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FRT-PC aujourd'hui ?
L'action Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe est cotée à 21.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.47%, a clôturé hier à 21.50 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de FRT-PC présente ces mises à jour.
L'action Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe verse-t-elle des dividendes ?
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe est actuellement valorisé à 21.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FRT-PC.
Comment acheter des actions FRT-PC ?
Vous pouvez acheter des actions Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe au cours actuel de 21.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.40 ou de 21.70, le 7 et le -0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FRT-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FRT-PC ?
Investir dans Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.93 - 21.88 et le prix actuel 21.40. Beaucoup comparent 3.13% et 4.80% avant de passer des ordres à 21.40 ou 21.70. Consultez le graphique du cours de FRT-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ?
Le cours le plus élevé de FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST l'année dernière était 21.88. Au cours de 19.93 - 21.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ?
Le cours le plus bas de FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT-PC) sur l'année a été 19.93. Sa comparaison avec 21.40 et 19.93 - 21.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FRT-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FRT-PC a-t-elle été divisée ?
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.50 et 4.80% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.50
- Ouverture
- 21.45
- Bid
- 21.40
- Ask
- 21.70
- Plus Bas
- 21.40
- Plus Haut
- 21.45
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- 3.13%
- Changement à 6 Mois
- 4.80%
- Changement Annuel
- 4.80%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4