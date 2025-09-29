FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe
今日FRT-PC汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点21.40和高点21.45进行交易。
关注Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FRT-PC股票今天的价格是多少？
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe股票今天的定价为21.40。它在-0.47%范围内交易，昨天的收盘价为21.50，交易量达到7。FRT-PC的实时价格图表显示了这些更新。
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe股票是否支付股息？
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe目前的价值为21.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.80%和USD。实时查看图表以跟踪FRT-PC走势。
如何购买FRT-PC股票？
您可以以21.40的当前价格购买Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe股票。订单通常设置在21.40或21.70附近，而7和-0.23%显示市场活动。立即关注FRT-PC的实时图表更新。
如何投资FRT-PC股票？
投资Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe需要考虑年度范围19.93 - 21.88和当前价格21.40。许多人在以21.40或21.70下订单之前，会比较3.13%和。实时查看FRT-PC价格图表，了解每日变化。
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST的最高价格是21.88。在19.93 - 21.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe的绩效。
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST股票的最低价格是多少？
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST（FRT-PC）的最低价格为19.93。将其与当前的21.40和19.93 - 21.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRT-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FRT-PC股票是什么时候拆分的？
Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.50和4.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.50
- 开盘价
- 21.45
- 卖价
- 21.40
- 买价
- 21.70
- 最低价
- 21.40
- 最高价
- 21.45
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 3.13%
- 6个月变化
- 4.80%
- 年变化
- 4.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值