报价部分
货币 / FRT-PC
FRT-PC: Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe

21.40 USD 0.10 (0.47%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FRT-PC汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点21.40和高点21.45进行交易。

关注Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FRT-PC股票今天的价格是多少？

Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe股票今天的定价为21.40。它在-0.47%范围内交易，昨天的收盘价为21.50，交易量达到7。FRT-PC的实时价格图表显示了这些更新。

Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe股票是否支付股息？

Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe目前的价值为21.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.80%和USD。实时查看图表以跟踪FRT-PC走势。

如何购买FRT-PC股票？

您可以以21.40的当前价格购买Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe股票。订单通常设置在21.40或21.70附近，而7和-0.23%显示市场活动。立即关注FRT-PC的实时图表更新。

如何投资FRT-PC股票？

投资Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe需要考虑年度范围19.93 - 21.88和当前价格21.40。许多人在以21.40或21.70下订单之前，会比较3.13%和。实时查看FRT-PC价格图表，了解每日变化。

FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST的最高价格是21.88。在19.93 - 21.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe的绩效。

FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST股票的最低价格是多少？

FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST（FRT-PC）的最低价格为19.93。将其与当前的21.40和19.93 - 21.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRT-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FRT-PC股票是什么时候拆分的？

Federal Realty Investment Trust Depositary Shares, each represe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.50和4.80%中可见。

日范围
21.40 21.45
年范围
19.93 21.88
前一天收盘价
21.50
开盘价
21.45
卖价
21.40
买价
21.70
最低价
21.40
最高价
21.45
交易量
7
日变化
-0.47%
月变化
3.13%
6个月变化
4.80%
年变化
4.80%
