FMN: Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
A taxa do FMN para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.97 e o mais alto foi 10.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Federated Hermes Premier Municipal Income Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FMN Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FMN hoje?
Hoje Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) está avaliado em 10.98. O instrumento é negociado dentro de 10.97 - 10.99, o fechamento de ontem foi 10.98, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FMN em tempo real.
As ações de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund pagam dividendos?
Atualmente Federated Hermes Premier Municipal Income Fund está avaliado em 10.98. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.02% e USD. Monitore os movimentos de FMN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FMN?
Você pode comprar ações de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) pelo preço atual 10.98. Ordens geralmente são executadas perto de 10.98 ou 11.28, enquanto 16 e -0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FMN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FMN?
Investir em Federated Hermes Premier Municipal Income Fund envolve considerar a faixa anual 10.11 - 11.59 e o preço atual 10.98. Muitos comparam -0.63% e 2.14% antes de enviar ordens em 10.98 ou 11.28. Estude as mudanças diárias de preço de FMN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?
O maior preço de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) no último ano foi 11.59. As ações oscilaram bastante dentro de 10.11 - 11.59, e a comparação com 10.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?
O menor preço de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) no ano foi 10.11. A comparação com o preço atual 10.98 e 10.11 - 11.59 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FMN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FMN?
No passado Federated Hermes Premier Municipal Income Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.98 e -4.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.98
- Open
- 10.99
- Bid
- 10.98
- Ask
- 11.28
- Low
- 10.97
- High
- 10.99
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.63%
- Mudança de 6 meses
- 2.14%
- Mudança anual
- -4.02%
- Atu.
- 55.0
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
- 51.2
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
- 4.6%
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.7%
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
- 547
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.