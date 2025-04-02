- Panorámica
FMN: Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
El tipo de cambio de FMN de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.97, mientras que el máximo ha alcanzado 11.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Federated Hermes Premier Municipal Income Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FMN hoy?
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) se evalúa hoy en 10.98. El instrumento se negocia dentro de 10.97 - 11.00; el cierre de ayer ha sido 10.98 y el volumen comercial ha alcanzado 83. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FMN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund se evalúa actualmente en 10.98. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.02% y USD. Monitoree los movimientos de FMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FMN?
Puede comprar acciones de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) al precio actual de 10.98. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.98 o 11.28, mientras que 83 y -0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FMN?
Invertir en Federated Hermes Premier Municipal Income Fund implica tener en cuenta el rango anual 10.11 - 11.59 y el precio actual 10.98. Muchos comparan -0.63% y 2.14% antes de colocar órdenes en 10.98 o 11.28. Estudie los cambios diarios de precios de FMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?
El precio más alto de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) en el último año ha sido 11.59. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.11 - 11.59, una comparación con 10.98 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?
El precio más bajo de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) para el año ha sido 10.11. La comparación con los actuales 10.98 y 10.11 - 11.59 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FMN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FMN?
En el pasado, Federated Hermes Premier Municipal Income Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.98 y -4.02% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.98
- Open
- 11.00
- Bid
- 10.98
- Ask
- 11.28
- Low
- 10.97
- High
- 11.00
- Volumen
- 83
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -0.63%
- Cambio a 6 meses
- 2.14%
- Cambio anual
- -4.02%