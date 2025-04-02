- Übersicht
FMN: Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
Der Wechselkurs von FMN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.97 bis zu einem Hoch von 11.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Federated Hermes Premier Municipal Income Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FMN heute?
Die Aktie von Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) notiert heute bei 10.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.97 - 11.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.98 und das Handelsvolumen erreichte 83. Das Live-Chart von FMN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FMN Dividenden?
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund wird derzeit mit 10.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FMN zu verfolgen.
Wie kaufe ich FMN-Aktien?
Sie können Aktien von Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) zum aktuellen Kurs von 10.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.98 oder 11.28 platziert, während 83 und -0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FMN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FMN-Aktien?
Bei einer Investition in Federated Hermes Premier Municipal Income Fund müssen die jährliche Spanne 10.11 - 11.59 und der aktuelle Kurs 10.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.63% und 2.14%, bevor sie Orders zu 10.98 oder 11.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FMN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?
Der höchste Kurs von Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) im vergangenen Jahr lag bei 11.59. Innerhalb von 10.11 - 11.59 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.98 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Federated Hermes Premier Municipal Income Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?
Der niedrigste Kurs von Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) im Laufe des Jahres betrug 10.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.98 und der Spanne 10.11 - 11.59 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FMN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FMN statt?
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.98 und -4.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.98
- Eröffnung
- 11.00
- Bid
- 10.98
- Ask
- 11.28
- Tief
- 10.97
- Hoch
- 11.00
- Volumen
- 83
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.63%
- 6-Monatsänderung
- 2.14%
- Jahresänderung
- -4.02%