FMN: Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
今日FMN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.97和高点10.99进行交易。
关注Federated Hermes Premier Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FMN股票今天的价格是多少？
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund股票今天的定价为10.98。它在10.97 - 10.99范围内交易，昨天的收盘价为10.98，交易量达到16。FMN的实时价格图表显示了这些更新。
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund股票是否支付股息？
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund目前的价值为10.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.02%和USD。实时查看图表以跟踪FMN走势。
如何购买FMN股票？
您可以以10.98的当前价格购买Federated Hermes Premier Municipal Income Fund股票。订单通常设置在10.98或11.28附近，而16和-0.09%显示市场活动。立即关注FMN的实时图表更新。
如何投资FMN股票？
投资Federated Hermes Premier Municipal Income Fund需要考虑年度范围10.11 - 11.59和当前价格10.98。许多人在以10.98或11.28下订单之前，会比较-0.63%和。实时查看FMN价格图表，了解每日变化。
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Federated Hermes Premier Municipal Income Fund的最高价格是11.59。在10.11 - 11.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes Premier Municipal Income Fund的绩效。
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund（FMN）的最低价格为10.11。将其与当前的10.98和10.11 - 11.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMN股票是什么时候拆分的？
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.98和-4.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.98
- 开盘价
- 10.99
- 卖价
- 10.98
- 买价
- 11.28
- 最低价
- 10.97
- 最高价
- 10.99
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.63%
- 6个月变化
- 2.14%
- 年变化
- -4.02%
- 实际值
- 55.0
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
- 51.2
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
- 3.7%
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
- 418
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
- 547
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值