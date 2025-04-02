报价部分
货币 / FMN
回到股票

FMN: Federated Hermes Premier Municipal Income Fund

10.98 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FMN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.97和高点10.99进行交易。

关注Federated Hermes Premier Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMN新闻

常见问题解答

FMN股票今天的价格是多少？

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund股票今天的定价为10.98。它在10.97 - 10.99范围内交易，昨天的收盘价为10.98，交易量达到16。FMN的实时价格图表显示了这些更新。

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund股票是否支付股息？

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund目前的价值为10.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.02%和USD。实时查看图表以跟踪FMN走势。

如何购买FMN股票？

您可以以10.98的当前价格购买Federated Hermes Premier Municipal Income Fund股票。订单通常设置在10.98或11.28附近，而16和-0.09%显示市场活动。立即关注FMN的实时图表更新。

如何投资FMN股票？

投资Federated Hermes Premier Municipal Income Fund需要考虑年度范围10.11 - 11.59和当前价格10.98。许多人在以10.98或11.28下订单之前，会比较-0.63%和。实时查看FMN价格图表，了解每日变化。

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Federated Hermes Premier Municipal Income Fund的最高价格是11.59。在10.11 - 11.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes Premier Municipal Income Fund的绩效。

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund（FMN）的最低价格为10.11。将其与当前的10.98和10.11 - 11.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMN股票是什么时候拆分的？

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.98和-4.02%中可见。

日范围
10.97 10.99
年范围
10.11 11.59
前一天收盘价
10.98
开盘价
10.99
卖价
10.98
买价
11.28
最低价
10.97
最高价
10.99
交易量
16
日变化
0.00%
月变化
-0.63%
6个月变化
2.14%
年变化
-4.02%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
55.0
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.2
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.7%
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
418
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
547
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值