FMN: Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
Il tasso di cambio FMN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.97 e ad un massimo di 10.99.
Segui le dinamiche di Federated Hermes Premier Municipal Income Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FMN News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FMN oggi?
Oggi le azioni Federated Hermes Premier Municipal Income Fund sono prezzate a 10.98. Viene scambiato all'interno di 10.97 - 10.99, la chiusura di ieri è stata 10.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FMN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Federated Hermes Premier Municipal Income Fund pagano dividendi?
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund è attualmente valutato a 10.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FMN.
Come acquistare azioni FMN?
Puoi acquistare azioni Federated Hermes Premier Municipal Income Fund al prezzo attuale di 10.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.98 o 11.28, mentre 16 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FMN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FMN?
Investire in Federated Hermes Premier Municipal Income Fund implica considerare l'intervallo annuale 10.11 - 11.59 e il prezzo attuale 10.98. Molti confrontano -0.63% e 2.14% prima di effettuare ordini su 10.98 o 11.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FMN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?
Il prezzo massimo di Federated Hermes Premier Municipal Income Fund nell'ultimo anno è stato 11.59. All'interno di 10.11 - 11.59, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Federated Hermes Premier Municipal Income Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?
Il prezzo più basso di Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) nel corso dell'anno è stato 10.11. Confrontandolo con gli attuali 10.98 e 10.11 - 11.59 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FMN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FMN?
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.98 e -4.02%.
- Chiusura Precedente
- 10.98
- Apertura
- 10.99
- Bid
- 10.98
- Ask
- 11.28
- Minimo
- 10.97
- Massimo
- 10.99
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.63%
- Variazione Semestrale
- 2.14%
- Variazione Annuale
- -4.02%
- Agire
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Agire
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Agire
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Agire
- 418
- Fcst
- Prev
- 422
- Agire
- 547
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev