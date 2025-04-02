QuotazioniSezioni
Valute / FMN
Tornare a Azioni

FMN: Federated Hermes Premier Municipal Income Fund

10.98 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FMN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.97 e ad un massimo di 10.99.

Segui le dinamiche di Federated Hermes Premier Municipal Income Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMN News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FMN oggi?

Oggi le azioni Federated Hermes Premier Municipal Income Fund sono prezzate a 10.98. Viene scambiato all'interno di 10.97 - 10.99, la chiusura di ieri è stata 10.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FMN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Federated Hermes Premier Municipal Income Fund pagano dividendi?

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund è attualmente valutato a 10.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FMN.

Come acquistare azioni FMN?

Puoi acquistare azioni Federated Hermes Premier Municipal Income Fund al prezzo attuale di 10.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.98 o 11.28, mentre 16 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FMN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FMN?

Investire in Federated Hermes Premier Municipal Income Fund implica considerare l'intervallo annuale 10.11 - 11.59 e il prezzo attuale 10.98. Molti confrontano -0.63% e 2.14% prima di effettuare ordini su 10.98 o 11.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FMN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?

Il prezzo massimo di Federated Hermes Premier Municipal Income Fund nell'ultimo anno è stato 11.59. All'interno di 10.11 - 11.59, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Federated Hermes Premier Municipal Income Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?

Il prezzo più basso di Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) nel corso dell'anno è stato 10.11. Confrontandolo con gli attuali 10.98 e 10.11 - 11.59 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FMN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FMN?

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.98 e -4.02%.

Intervallo Giornaliero
10.97 10.99
Intervallo Annuale
10.11 11.59
Chiusura Precedente
10.98
Apertura
10.99
Bid
10.98
Ask
11.28
Minimo
10.97
Massimo
10.99
Volume
16
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-0.63%
Variazione Semestrale
2.14%
Variazione Annuale
-4.02%
10 ottobre, venerdì
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
418
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
547
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Saldo di Bilancio Federale
Agire
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev