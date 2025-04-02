- Aperçu
FMN: Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
Le taux de change de FMN a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.97 et à un maximum de 10.99.
Suivez la dynamique Federated Hermes Premier Municipal Income Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FMN Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FMN aujourd'hui ?
L'action Federated Hermes Premier Municipal Income Fund est cotée à 10.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.97 - 10.99, a clôturé hier à 10.98 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de FMN présente ces mises à jour.
L'action Federated Hermes Premier Municipal Income Fund verse-t-elle des dividendes ?
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund est actuellement valorisé à 10.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.02% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FMN.
Comment acheter des actions FMN ?
Vous pouvez acheter des actions Federated Hermes Premier Municipal Income Fund au cours actuel de 10.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.98 ou de 11.28, le 16 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FMN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FMN ?
Investir dans Federated Hermes Premier Municipal Income Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.11 - 11.59 et le prix actuel 10.98. Beaucoup comparent -0.63% et 2.14% avant de passer des ordres à 10.98 ou 11.28. Consultez le graphique du cours de FMN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Federated Hermes Premier Municipal Income Fund ?
Le cours le plus élevé de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund l'année dernière était 11.59. Au cours de 10.11 - 11.59, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Federated Hermes Premier Municipal Income Fund ?
Le cours le plus bas de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) sur l'année a été 10.11. Sa comparaison avec 10.98 et 10.11 - 11.59 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FMN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FMN a-t-elle été divisée ?
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.98 et -4.02% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.98
- Ouverture
- 10.99
- Bid
- 10.98
- Ask
- 11.28
- Plus Bas
- 10.97
- Plus Haut
- 10.99
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -0.63%
- Changement à 6 Mois
- 2.14%
- Changement Annuel
- -4.02%
- Act
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Act
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Act
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 422
- Act
- 547
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev