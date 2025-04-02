CotationsSections
Devises / FMN
Retour à Actions

FMN: Federated Hermes Premier Municipal Income Fund

10.98 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FMN a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.97 et à un maximum de 10.99.

Suivez la dynamique Federated Hermes Premier Municipal Income Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMN Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FMN aujourd'hui ?

L'action Federated Hermes Premier Municipal Income Fund est cotée à 10.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.97 - 10.99, a clôturé hier à 10.98 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de FMN présente ces mises à jour.

L'action Federated Hermes Premier Municipal Income Fund verse-t-elle des dividendes ?

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund est actuellement valorisé à 10.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.02% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FMN.

Comment acheter des actions FMN ?

Vous pouvez acheter des actions Federated Hermes Premier Municipal Income Fund au cours actuel de 10.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.98 ou de 11.28, le 16 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FMN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FMN ?

Investir dans Federated Hermes Premier Municipal Income Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.11 - 11.59 et le prix actuel 10.98. Beaucoup comparent -0.63% et 2.14% avant de passer des ordres à 10.98 ou 11.28. Consultez le graphique du cours de FMN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Federated Hermes Premier Municipal Income Fund ?

Le cours le plus élevé de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund l'année dernière était 11.59. Au cours de 10.11 - 11.59, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Federated Hermes Premier Municipal Income Fund ?

Le cours le plus bas de Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) sur l'année a été 10.11. Sa comparaison avec 10.98 et 10.11 - 11.59 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FMN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FMN a-t-elle été divisée ?

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.98 et -4.02% après les opérations sur titres.

Range quotidien
10.97 10.99
Range Annuel
10.11 11.59
Clôture Précédente
10.98
Ouverture
10.99
Bid
10.98
Ask
11.28
Plus Bas
10.97
Plus Haut
10.99
Volume
16
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
-0.63%
Changement à 6 Mois
2.14%
Changement Annuel
-4.02%
10 octobre, vendredi
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
418
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
547
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev