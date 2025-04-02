КотировкиРазделы
FMN: Federated Hermes Premier Municipal Income Fund

10.98 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FMN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.97, а максимальная — 10.99.

Следите за динамикой Federated Hermes Premier Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMN сегодня?

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) сегодня оценивается на уровне 10.98. Инструмент торгуется в пределах 10.97 - 10.99, вчерашнее закрытие составило 10.98, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?

Federated Hermes Premier Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 10.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.02% и USD. Отслеживайте движения FMN на графике в реальном времени.

Как купить акции FMN?

Вы можете купить акции Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) по текущей цене 10.98. Ордера обычно размещаются около 10.98 или 11.28, тогда как 16 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMN?

Инвестирование в Federated Hermes Premier Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 10.11 - 11.59 и текущей цены 10.98. Многие сравнивают -0.63% и 2.14% перед размещением ордеров на 10.98 или 11.28. Изучайте ежедневные изменения цены FMN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?

Самая высокая цена Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) за последний год составила 11.59. Акции заметно колебались в пределах 10.11 - 11.59, сравнение с 10.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Federated Hermes Premier Municipal Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Federated Hermes Premier Municipal Income Fund?

Самая низкая цена Federated Hermes Premier Municipal Income Fund (FMN) за год составила 10.11. Сравнение с текущими 10.98 и 10.11 - 11.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMN?

В прошлом Federated Hermes Premier Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.98 и -4.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.97 10.99
Годовой диапазон
10.11 11.59
Предыдущее закрытие
10.98
Open
10.99
Bid
10.98
Ask
11.28
Low
10.97
High
10.99
Объем
16
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.63%
6-месячное изменение
2.14%
Годовое изменение
-4.02%
