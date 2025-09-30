- Visão do mercado
FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.
A taxa do FLYX-WT para hoje mudou para 4.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2900 e o mais alto foi 0.2900.
Veja a dinâmica do par de moedas FLYEXCLUSIVE INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FLYX-WT hoje?
Hoje FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) está avaliado em 0.2900. O instrumento é negociado dentro de 4.47%, o fechamento de ontem foi 0.2776, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLYX-WT em tempo real.
As ações de FLYEXCLUSIVE INC. pagam dividendos?
Atualmente FLYEXCLUSIVE INC. está avaliado em 0.2900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -30.12% e USD. Monitore os movimentos de FLYX-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FLYX-WT?
Você pode comprar ações de FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) pelo preço atual 0.2900. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2900 ou 0.2930, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLYX-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FLYX-WT?
Investir em FLYEXCLUSIVE INC. envolve considerar a faixa anual 0.0514 - 0.5768 e o preço atual 0.2900. Muitos comparam -2.52% e 241.18% antes de enviar ordens em 0.2900 ou 0.2930. Estude as mudanças diárias de preço de FLYX-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FLYEXCLUSIVE INC.?
O maior preço de FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) no último ano foi 0.5768. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0514 - 0.5768, e a comparação com 0.2776 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FLYEXCLUSIVE INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FLYEXCLUSIVE INC.?
O menor preço de FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) no ano foi 0.0514. A comparação com o preço atual 0.2900 e 0.0514 - 0.5768 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLYX-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLYX-WT?
No passado FLYEXCLUSIVE INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2776 e -30.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2776
- Open
- 0.2900
- Bid
- 0.2900
- Ask
- 0.2930
- Low
- 0.2900
- High
- 0.2900
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 4.47%
- Mudança mensal
- -2.52%
- Mudança de 6 meses
- 241.18%
- Mudança anual
- -30.12%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4