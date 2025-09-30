CotaçõesSeções
FLYX-WT
FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.

0.2900 USD 0.0124 (4.47%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FLYX-WT para hoje mudou para 4.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2900 e o mais alto foi 0.2900.

Veja a dinâmica do par de moedas FLYEXCLUSIVE INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FLYX-WT hoje?

Hoje FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) está avaliado em 0.2900. O instrumento é negociado dentro de 4.47%, o fechamento de ontem foi 0.2776, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLYX-WT em tempo real.

As ações de FLYEXCLUSIVE INC. pagam dividendos?

Atualmente FLYEXCLUSIVE INC. está avaliado em 0.2900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -30.12% e USD. Monitore os movimentos de FLYX-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FLYX-WT?

Você pode comprar ações de FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) pelo preço atual 0.2900. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2900 ou 0.2930, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLYX-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FLYX-WT?

Investir em FLYEXCLUSIVE INC. envolve considerar a faixa anual 0.0514 - 0.5768 e o preço atual 0.2900. Muitos comparam -2.52% e 241.18% antes de enviar ordens em 0.2900 ou 0.2930. Estude as mudanças diárias de preço de FLYX-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FLYEXCLUSIVE INC.?

O maior preço de FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) no último ano foi 0.5768. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0514 - 0.5768, e a comparação com 0.2776 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FLYEXCLUSIVE INC. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FLYEXCLUSIVE INC.?

O menor preço de FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) no ano foi 0.0514. A comparação com o preço atual 0.2900 e 0.0514 - 0.5768 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLYX-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLYX-WT?

No passado FLYEXCLUSIVE INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2776 e -30.12% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.2900 0.2900
Faixa anual
0.0514 0.5768
Fechamento anterior
0.2776
Open
0.2900
Bid
0.2900
Ask
0.2930
Low
0.2900
High
0.2900
Volume
2
Mudança diária
4.47%
Mudança mensal
-2.52%
Mudança de 6 meses
241.18%
Mudança anual
-30.12%
