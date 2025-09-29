- 概要
FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.
FLYX-WTの今日の為替レートは、4.47%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2900の安値と0.2900の高値で取引されました。
FLYEXCLUSIVE INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FLYX-WT株の現在の価格は？
FLYEXCLUSIVE INC.の株価は本日0.2900です。4.47%内で取引され、前日の終値は0.2776、取引量は2に達しました。FLYX-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FLYEXCLUSIVE INC.の株は配当を出しますか？
FLYEXCLUSIVE INC.の現在の価格は0.2900です。配当方針は会社によりますが、投資家は-30.12%やUSDにも注目します。FLYX-WTの動きはライブチャートで確認できます。
FLYX-WT株を買う方法は？
FLYEXCLUSIVE INC.の株は現在0.2900で購入可能です。注文は通常0.2900または0.2930付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。FLYX-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
FLYX-WT株に投資する方法は？
FLYEXCLUSIVE INC.への投資では、年間の値幅0.0514 - 0.5768と現在の0.2900を考慮します。注文は多くの場合0.2900や0.2930で行われる前に、-2.52%や241.18%と比較されます。FLYX-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FLYEXCLUSIVE INC.の株の最高値は？
FLYEXCLUSIVE INC.の過去1年の最高値は0.5768でした。0.0514 - 0.5768内で株価は大きく変動し、0.2776と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FLYEXCLUSIVE INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FLYEXCLUSIVE INC.の株の最低値は？
FLYEXCLUSIVE INC.(FLYX-WT)の年間最安値は0.0514でした。現在の0.2900や0.0514 - 0.5768と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLYX-WTの動きはライブチャートで確認できます。
FLYX-WTの株式分割はいつ行われましたか？
FLYEXCLUSIVE INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2776、-30.12%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.2776
- 始値
- 0.2900
- 買値
- 0.2900
- 買値
- 0.2930
- 安値
- 0.2900
- 高値
- 0.2900
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 4.47%
- 1ヶ月の変化
- -2.52%
- 6ヶ月の変化
- 241.18%
- 1年の変化
- -30.12%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前