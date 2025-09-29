КотировкиРазделы
FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.

0.2900 USD 0.0124 (4.47%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLYX-WT за сегодня изменился на 4.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2900, а максимальная — 0.2900.

Следите за динамикой FLYEXCLUSIVE INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLYX-WT сегодня?

FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) сегодня оценивается на уровне 0.2900. Инструмент торгуется в пределах 4.47%, вчерашнее закрытие составило 0.2776, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLYX-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FLYEXCLUSIVE INC.?

FLYEXCLUSIVE INC. в настоящее время оценивается в 0.2900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.12% и USD. Отслеживайте движения FLYX-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции FLYX-WT?

Вы можете купить акции FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) по текущей цене 0.2900. Ордера обычно размещаются около 0.2900 или 0.2930, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLYX-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLYX-WT?

Инвестирование в FLYEXCLUSIVE INC. предполагает учет годового диапазона 0.0514 - 0.5768 и текущей цены 0.2900. Многие сравнивают -2.52% и 241.18% перед размещением ордеров на 0.2900 или 0.2930. Изучайте ежедневные изменения цены FLYX-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FLYEXCLUSIVE INC.?

Самая высокая цена FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) за последний год составила 0.5768. Акции заметно колебались в пределах 0.0514 - 0.5768, сравнение с 0.2776 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FLYEXCLUSIVE INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FLYEXCLUSIVE INC.?

Самая низкая цена FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) за год составила 0.0514. Сравнение с текущими 0.2900 и 0.0514 - 0.5768 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLYX-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLYX-WT?

В прошлом FLYEXCLUSIVE INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2776 и -30.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.2900 0.2900
Годовой диапазон
0.0514 0.5768
Предыдущее закрытие
0.2776
Open
0.2900
Bid
0.2900
Ask
0.2930
Low
0.2900
High
0.2900
Объем
2
Дневное изменение
4.47%
Месячное изменение
-2.52%
6-месячное изменение
241.18%
Годовое изменение
-30.12%
