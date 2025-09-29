- Обзор рынка
FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.
Курс FLYX-WT за сегодня изменился на 4.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2900, а максимальная — 0.2900.
Следите за динамикой FLYEXCLUSIVE INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLYX-WT сегодня?
FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) сегодня оценивается на уровне 0.2900. Инструмент торгуется в пределах 4.47%, вчерашнее закрытие составило 0.2776, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLYX-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FLYEXCLUSIVE INC.?
FLYEXCLUSIVE INC. в настоящее время оценивается в 0.2900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.12% и USD. Отслеживайте движения FLYX-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции FLYX-WT?
Вы можете купить акции FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) по текущей цене 0.2900. Ордера обычно размещаются около 0.2900 или 0.2930, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLYX-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLYX-WT?
Инвестирование в FLYEXCLUSIVE INC. предполагает учет годового диапазона 0.0514 - 0.5768 и текущей цены 0.2900. Многие сравнивают -2.52% и 241.18% перед размещением ордеров на 0.2900 или 0.2930. Изучайте ежедневные изменения цены FLYX-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FLYEXCLUSIVE INC.?
Самая высокая цена FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) за последний год составила 0.5768. Акции заметно колебались в пределах 0.0514 - 0.5768, сравнение с 0.2776 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FLYEXCLUSIVE INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FLYEXCLUSIVE INC.?
Самая низкая цена FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) за год составила 0.0514. Сравнение с текущими 0.2900 и 0.0514 - 0.5768 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLYX-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLYX-WT?
В прошлом FLYEXCLUSIVE INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2776 и -30.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.2776
- Open
- 0.2900
- Bid
- 0.2900
- Ask
- 0.2930
- Low
- 0.2900
- High
- 0.2900
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 4.47%
- Месячное изменение
- -2.52%
- 6-месячное изменение
- 241.18%
- Годовое изменение
- -30.12%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%