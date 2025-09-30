- Panoramica
FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.
Il tasso di cambio FLYX-WT ha avuto una variazione del 4.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2900 e ad un massimo di 0.2900.
Segui le dinamiche di FLYEXCLUSIVE INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FLYX-WT oggi?
Oggi le azioni FLYEXCLUSIVE INC. sono prezzate a 0.2900. Viene scambiato all'interno di 4.47%, la chiusura di ieri è stata 0.2776 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLYX-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FLYEXCLUSIVE INC. pagano dividendi?
FLYEXCLUSIVE INC. è attualmente valutato a 0.2900. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -30.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLYX-WT.
Come acquistare azioni FLYX-WT?
Puoi acquistare azioni FLYEXCLUSIVE INC. al prezzo attuale di 0.2900. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2900 o 0.2930, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLYX-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FLYX-WT?
Investire in FLYEXCLUSIVE INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.0514 - 0.5768 e il prezzo attuale 0.2900. Molti confrontano -2.52% e 241.18% prima di effettuare ordini su 0.2900 o 0.2930. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLYX-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FLYEXCLUSIVE INC.?
Il prezzo massimo di FLYEXCLUSIVE INC. nell'ultimo anno è stato 0.5768. All'interno di 0.0514 - 0.5768, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2776 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FLYEXCLUSIVE INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FLYEXCLUSIVE INC.?
Il prezzo più basso di FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0514. Confrontandolo con gli attuali 0.2900 e 0.0514 - 0.5768 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLYX-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLYX-WT?
FLYEXCLUSIVE INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2776 e -30.12%.
- Chiusura Precedente
- 0.2776
- Apertura
- 0.2900
- Bid
- 0.2900
- Ask
- 0.2930
- Minimo
- 0.2900
- Massimo
- 0.2900
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 4.47%
- Variazione Mensile
- -2.52%
- Variazione Semestrale
- 241.18%
- Variazione Annuale
- -30.12%
