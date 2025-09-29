报价部分
FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.

0.2900 USD 0.0124 (4.47%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FLYX-WT汇率已更改4.47%。当日，交易品种以低点0.2900和高点0.2900进行交易。

关注FLYEXCLUSIVE INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FLYX-WT股票今天的价格是多少？

FLYEXCLUSIVE INC.股票今天的定价为0.2900。它在4.47%范围内交易，昨天的收盘价为0.2776，交易量达到2。FLYX-WT的实时价格图表显示了这些更新。

FLYEXCLUSIVE INC.股票是否支付股息？

FLYEXCLUSIVE INC.目前的价值为0.2900。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-30.12%和USD。实时查看图表以跟踪FLYX-WT走势。

如何购买FLYX-WT股票？

您可以以0.2900的当前价格购买FLYEXCLUSIVE INC.股票。订单通常设置在0.2900或0.2930附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注FLYX-WT的实时图表更新。

如何投资FLYX-WT股票？

投资FLYEXCLUSIVE INC.需要考虑年度范围0.0514 - 0.5768和当前价格0.2900。许多人在以0.2900或0.2930下订单之前，会比较-2.52%和。实时查看FLYX-WT价格图表，了解每日变化。

FLYEXCLUSIVE INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FLYEXCLUSIVE INC.的最高价格是0.5768。在0.0514 - 0.5768内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FLYEXCLUSIVE INC.的绩效。

FLYEXCLUSIVE INC.股票的最低价格是多少？

FLYEXCLUSIVE INC.（FLYX-WT）的最低价格为0.0514。将其与当前的0.2900和0.0514 - 0.5768进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLYX-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLYX-WT股票是什么时候拆分的？

FLYEXCLUSIVE INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2776和-30.12%中可见。

日范围
0.2900 0.2900
年范围
0.0514 0.5768
前一天收盘价
0.2776
开盘价
0.2900
卖价
0.2900
买价
0.2930
最低价
0.2900
最高价
0.2900
交易量
2
日变化
4.47%
月变化
-2.52%
6个月变化
241.18%
年变化
-30.12%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值