FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.
今日FLYX-WT汇率已更改4.47%。当日，交易品种以低点0.2900和高点0.2900进行交易。
关注FLYEXCLUSIVE INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FLYX-WT股票今天的价格是多少？
FLYEXCLUSIVE INC.股票今天的定价为0.2900。它在4.47%范围内交易，昨天的收盘价为0.2776，交易量达到2。FLYX-WT的实时价格图表显示了这些更新。
FLYEXCLUSIVE INC.股票是否支付股息？
FLYEXCLUSIVE INC.目前的价值为0.2900。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-30.12%和USD。实时查看图表以跟踪FLYX-WT走势。
如何购买FLYX-WT股票？
您可以以0.2900的当前价格购买FLYEXCLUSIVE INC.股票。订单通常设置在0.2900或0.2930附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注FLYX-WT的实时图表更新。
如何投资FLYX-WT股票？
投资FLYEXCLUSIVE INC.需要考虑年度范围0.0514 - 0.5768和当前价格0.2900。许多人在以0.2900或0.2930下订单之前，会比较-2.52%和。实时查看FLYX-WT价格图表，了解每日变化。
FLYEXCLUSIVE INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FLYEXCLUSIVE INC.的最高价格是0.5768。在0.0514 - 0.5768内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FLYEXCLUSIVE INC.的绩效。
FLYEXCLUSIVE INC.股票的最低价格是多少？
FLYEXCLUSIVE INC.（FLYX-WT）的最低价格为0.0514。将其与当前的0.2900和0.0514 - 0.5768进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLYX-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLYX-WT股票是什么时候拆分的？
FLYEXCLUSIVE INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2776和-30.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.2776
- 开盘价
- 0.2900
- 卖价
- 0.2900
- 买价
- 0.2930
- 最低价
- 0.2900
- 最高价
- 0.2900
- 交易量
- 2
- 日变化
- 4.47%
- 月变化
- -2.52%
- 6个月变化
- 241.18%
- 年变化
- -30.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值