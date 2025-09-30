KurseKategorien
FLYX-WT
FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.

0.2900 USD 0.0124 (4.47%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLYX-WT hat sich für heute um 4.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2900 bis zu einem Hoch von 0.2900 gehandelt.

Verfolgen Sie die FLYEXCLUSIVE INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FLYX-WT heute?

Die Aktie von FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) notiert heute bei 0.2900. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2776 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von FLYX-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FLYX-WT Dividenden?

FLYEXCLUSIVE INC. wird derzeit mit 0.2900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -30.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLYX-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich FLYX-WT-Aktien?

Sie können Aktien von FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) zum aktuellen Kurs von 0.2900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2900 oder 0.2930 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLYX-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FLYX-WT-Aktien?

Bei einer Investition in FLYEXCLUSIVE INC. müssen die jährliche Spanne 0.0514 - 0.5768 und der aktuelle Kurs 0.2900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.52% und 241.18%, bevor sie Orders zu 0.2900 oder 0.2930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLYX-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FLYEXCLUSIVE INC.?

Der höchste Kurs von FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.5768. Innerhalb von 0.0514 - 0.5768 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2776 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FLYEXCLUSIVE INC. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FLYEXCLUSIVE INC.?

Der niedrigste Kurs von FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0514. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2900 und der Spanne 0.0514 - 0.5768 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLYX-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FLYX-WT statt?

FLYEXCLUSIVE INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2776 und -30.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.2900 0.2900
Jahresspanne
0.0514 0.5768
Vorheriger Schlusskurs
0.2776
Eröffnung
0.2900
Bid
0.2900
Ask
0.2930
Tief
0.2900
Hoch
0.2900
Volumen
2
Tagesänderung
4.47%
Monatsänderung
-2.52%
6-Monatsänderung
241.18%
Jahresänderung
-30.12%
