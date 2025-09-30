- Übersicht
FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.
Der Wechselkurs von FLYX-WT hat sich für heute um 4.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2900 bis zu einem Hoch von 0.2900 gehandelt.
Verfolgen Sie die FLYEXCLUSIVE INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FLYX-WT heute?
Die Aktie von FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) notiert heute bei 0.2900. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2776 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von FLYX-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FLYX-WT Dividenden?
FLYEXCLUSIVE INC. wird derzeit mit 0.2900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -30.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLYX-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich FLYX-WT-Aktien?
Sie können Aktien von FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) zum aktuellen Kurs von 0.2900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2900 oder 0.2930 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLYX-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FLYX-WT-Aktien?
Bei einer Investition in FLYEXCLUSIVE INC. müssen die jährliche Spanne 0.0514 - 0.5768 und der aktuelle Kurs 0.2900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.52% und 241.18%, bevor sie Orders zu 0.2900 oder 0.2930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLYX-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FLYEXCLUSIVE INC.?
Der höchste Kurs von FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.5768. Innerhalb von 0.0514 - 0.5768 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2776 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FLYEXCLUSIVE INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FLYEXCLUSIVE INC.?
Der niedrigste Kurs von FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0514. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2900 und der Spanne 0.0514 - 0.5768 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLYX-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FLYX-WT statt?
FLYEXCLUSIVE INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2776 und -30.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2776
- Eröffnung
- 0.2900
- Bid
- 0.2900
- Ask
- 0.2930
- Tief
- 0.2900
- Hoch
- 0.2900
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 4.47%
- Monatsänderung
- -2.52%
- 6-Monatsänderung
- 241.18%
- Jahresänderung
- -30.12%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4