FLYX-WT: FLYEXCLUSIVE INC.
Le taux de change de FLYX-WT a changé de 4.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2900 et à un maximum de 0.2900.
Suivez la dynamique FLYEXCLUSIVE INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FLYX-WT aujourd'hui ?
L'action FLYEXCLUSIVE INC. est cotée à 0.2900 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.47%, a clôturé hier à 0.2776 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de FLYX-WT présente ces mises à jour.
L'action FLYEXCLUSIVE INC. verse-t-elle des dividendes ?
FLYEXCLUSIVE INC. est actuellement valorisé à 0.2900. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -30.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLYX-WT.
Comment acheter des actions FLYX-WT ?
Vous pouvez acheter des actions FLYEXCLUSIVE INC. au cours actuel de 0.2900. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2900 ou de 0.2930, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLYX-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FLYX-WT ?
Investir dans FLYEXCLUSIVE INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0514 - 0.5768 et le prix actuel 0.2900. Beaucoup comparent -2.52% et 241.18% avant de passer des ordres à 0.2900 ou 0.2930. Consultez le graphique du cours de FLYX-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FLYEXCLUSIVE INC. ?
Le cours le plus élevé de FLYEXCLUSIVE INC. l'année dernière était 0.5768. Au cours de 0.0514 - 0.5768, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2776 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FLYEXCLUSIVE INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FLYEXCLUSIVE INC. ?
Le cours le plus bas de FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX-WT) sur l'année a été 0.0514. Sa comparaison avec 0.2900 et 0.0514 - 0.5768 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLYX-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FLYX-WT a-t-elle été divisée ?
FLYEXCLUSIVE INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2776 et -30.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2776
- Ouverture
- 0.2900
- Bid
- 0.2900
- Ask
- 0.2930
- Plus Bas
- 0.2900
- Plus Haut
- 0.2900
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 4.47%
- Changement Mensuel
- -2.52%
- Changement à 6 Mois
- 241.18%
- Changement Annuel
- -30.12%
