FLNT: Fluent Inc
2.03 USD 0.03 (1.50%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FLNT para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.98 e o mais alto foi 2.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Fluent Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FLNT Notícias
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Fluent stock jumps after expanding data intelligence infrastructure
- Canaccord Genuity reiterates Hold rating on Fluent stock amid mixed Q2 results
- Fluent, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLNT)
- Fluent, Inc. (FLNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fluent (FLNT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Fluent Commerce Media Revenue Soars
- Fluent (FLNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Fluent Q2 2025 sees revenue drop, stock up 5%
- Fluent Posts 121% CMS Jump in Fiscal Q2
- Fluent raises $10.3 million in private placement of stock and warrants
- Gambling.com Group Limited (GAMB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Fluent expands partnership with Authentic Brands Group
- Teads Holding Co. (TEAD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Deluxe (DLX) Q2 Earnings Beat Estimates
- FLINT Announces Voting Results from Shareholders’ Meeting
- FLNT stock touches 52-week low at $2.01 amid market challenges
- Earnings call transcript: Fluent Inc sees revenue drop, future growth eyed in Q1 2025
- Fluent, Inc. (FLNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Fluent, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLNT)
Faixa diária
1.98 2.09
Faixa anual
1.50 3.68
- Fechamento anterior
- 2.00
- Open
- 1.98
- Bid
- 2.03
- Ask
- 2.33
- Low
- 1.98
- High
- 2.09
- Volume
- 93
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- -10.57%
- Mudança de 6 meses
- -6.88%
- Mudança anual
- -44.08%
