货币 / FLNT
FLNT: Fluent Inc
2.00 USD 0.11 (5.21%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FLNT汇率已更改-5.21%。当日，交易品种以低点2.00和高点2.13进行交易。
关注Fluent Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.00 2.13
年范围
1.50 3.68
- 前一天收盘价
- 2.11
- 开盘价
- 2.11
- 卖价
- 2.00
- 买价
- 2.30
- 最低价
- 2.00
- 最高价
- 2.13
- 交易量
- 131
- 日变化
- -5.21%
- 月变化
- -11.89%
- 6个月变化
- -8.26%
- 年变化
- -44.90%
