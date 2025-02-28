Валюты / FLNT
FLNT: Fluent Inc
2.11 USD 0.06 (2.93%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLNT за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.14.
Следите за динамикой Fluent Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FLNT
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Fluent stock jumps after expanding data intelligence infrastructure
- Canaccord Genuity reiterates Hold rating on Fluent stock amid mixed Q2 results
- Fluent, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLNT)
- Fluent, Inc. (FLNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fluent (FLNT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Fluent Commerce Media Revenue Soars
- Fluent (FLNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Fluent Q2 2025 sees revenue drop, stock up 5%
- Fluent Posts 121% CMS Jump in Fiscal Q2
- Fluent raises $10.3 million in private placement of stock and warrants
- Gambling.com Group Limited (GAMB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Fluent expands partnership with Authentic Brands Group
- Teads Holding Co. (TEAD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Deluxe (DLX) Q2 Earnings Beat Estimates
- FLINT Announces Voting Results from Shareholders’ Meeting
- FLNT stock touches 52-week low at $2.01 amid market challenges
- Earnings call transcript: Fluent Inc sees revenue drop, future growth eyed in Q1 2025
- Fluent, Inc. (FLNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Fluent, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLNT)
Дневной диапазон
2.00 2.14
Годовой диапазон
1.50 3.68
- Предыдущее закрытие
- 2.05
- Open
- 2.00
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Low
- 2.00
- High
- 2.14
- Объем
- 148
- Дневное изменение
- 2.93%
- Месячное изменение
- -7.05%
- 6-месячное изменение
- -3.21%
- Годовое изменение
- -41.87%
