FLNT: Fluent Inc
2.08 USD 0.05 (2.46%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FLNT a changé de 2.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.99 et à un maximum de 2.14.
Suivez la dynamique Fluent Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FLNT Nouvelles
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Fluent stock jumps after expanding data intelligence infrastructure
- Canaccord Genuity reiterates Hold rating on Fluent stock amid mixed Q2 results
- Fluent, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLNT)
- Fluent, Inc. (FLNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fluent (FLNT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Fluent Commerce Media Revenue Soars
- Fluent (FLNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Fluent Q2 2025 sees revenue drop, stock up 5%
- Fluent Posts 121% CMS Jump in Fiscal Q2
- Fluent raises $10.3 million in private placement of stock and warrants
- Gambling.com Group Limited (GAMB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Fluent expands partnership with Authentic Brands Group
- Teads Holding Co. (TEAD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Deluxe (DLX) Q2 Earnings Beat Estimates
- FLINT Announces Voting Results from Shareholders’ Meeting
- FLNT stock touches 52-week low at $2.01 amid market challenges
- Earnings call transcript: Fluent Inc sees revenue drop, future growth eyed in Q1 2025
- Fluent, Inc. (FLNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Fluent, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLNT)
Range quotidien
1.99 2.14
Range Annuel
1.50 3.68
- Clôture Précédente
- 2.03
- Ouverture
- 1.99
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Plus Bas
- 1.99
- Plus Haut
- 2.14
- Volume
- 135
- Changement quotidien
- 2.46%
- Changement Mensuel
- -8.37%
- Changement à 6 Mois
- -4.59%
- Changement Annuel
- -42.70%
20 septembre, samedi