通貨 / FLNT
FLNT: Fluent Inc
2.03 USD 0.03 (1.50%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLNTの今日の為替レートは、1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり1.98の安値と2.09の高値で取引されました。
Fluent Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FLNT News
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Fluent stock jumps after expanding data intelligence infrastructure
- Canaccord Genuity reiterates Hold rating on Fluent stock amid mixed Q2 results
- Fluent, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLNT)
- Fluent, Inc. (FLNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fluent (FLNT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Fluent Commerce Media Revenue Soars
- Fluent (FLNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Fluent Q2 2025 sees revenue drop, stock up 5%
- Fluent Posts 121% CMS Jump in Fiscal Q2
- Fluent raises $10.3 million in private placement of stock and warrants
- Gambling.com Group Limited (GAMB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Fluent expands partnership with Authentic Brands Group
- Teads Holding Co. (TEAD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Deluxe (DLX) Q2 Earnings Beat Estimates
- FLINT Announces Voting Results from Shareholders’ Meeting
- FLNT stock touches 52-week low at $2.01 amid market challenges
- Earnings call transcript: Fluent Inc sees revenue drop, future growth eyed in Q1 2025
- Fluent, Inc. (FLNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Fluent, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FLNT)
1日のレンジ
1.98 2.09
1年のレンジ
1.50 3.68
- 以前の終値
- 2.00
- 始値
- 1.98
- 買値
- 2.03
- 買値
- 2.33
- 安値
- 1.98
- 高値
- 2.09
- 出来高
- 93
- 1日の変化
- 1.50%
- 1ヶ月の変化
- -10.57%
- 6ヶ月の変化
- -6.88%
- 1年の変化
- -44.08%
