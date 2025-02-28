Valute / FLNT
FLNT: Fluent Inc
2.08 USD 0.05 (2.46%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLNT ha avuto una variazione del 2.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.99 e ad un massimo di 2.14.
Segui le dinamiche di Fluent Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.99 2.14
Intervallo Annuale
1.50 3.68
- Chiusura Precedente
- 2.03
- Apertura
- 1.99
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Minimo
- 1.99
- Massimo
- 2.14
- Volume
- 135
- Variazione giornaliera
- 2.46%
- Variazione Mensile
- -8.37%
- Variazione Semestrale
- -4.59%
- Variazione Annuale
- -42.70%
21 settembre, domenica