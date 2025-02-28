Währungen / FLNT
FLNT: Fluent Inc
2.07 USD 0.04 (1.97%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLNT hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.99 bis zu einem Hoch von 2.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fluent Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FLNT News
Tagesspanne
1.99 2.09
Jahresspanne
1.50 3.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.03
- Eröffnung
- 1.99
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Tief
- 1.99
- Hoch
- 2.09
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- 1.97%
- Monatsänderung
- -8.81%
- 6-Monatsänderung
- -5.05%
- Jahresänderung
- -42.98%
