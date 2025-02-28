KurseKategorien
Währungen / FLNT
Zurück zum Aktien

FLNT: Fluent Inc

2.07 USD 0.04 (1.97%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLNT hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.99 bis zu einem Hoch von 2.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fluent Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLNT News

Tagesspanne
1.99 2.09
Jahresspanne
1.50 3.68
Vorheriger Schlusskurs
2.03
Eröffnung
1.99
Bid
2.07
Ask
2.37
Tief
1.99
Hoch
2.09
Volumen
42
Tagesänderung
1.97%
Monatsänderung
-8.81%
6-Monatsänderung
-5.05%
Jahresänderung
-42.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K