FGNXP: FG Nexus Inc.
A taxa do FGNXP para hoje mudou para 2.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.59 e o mais alto foi 19.49.
Veja a dinâmica do par de moedas FG Nexus Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FGNXP hoje?
Hoje FG Nexus Inc. (FGNXP) está avaliado em 19.23. O instrumento é negociado dentro de 2.02%, o fechamento de ontem foi 18.85, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FGNXP em tempo real.
As ações de FG Nexus Inc. pagam dividendos?
Atualmente FG Nexus Inc. está avaliado em 19.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.19% e USD. Monitore os movimentos de FGNXP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FGNXP?
Você pode comprar ações de FG Nexus Inc. (FGNXP) pelo preço atual 19.23. Ordens geralmente são executadas perto de 19.23 ou 19.53, enquanto 12 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FGNXP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FGNXP?
Investir em FG Nexus Inc. envolve considerar a faixa anual 17.04 - 22.00 e o preço atual 19.23. Muitos comparam 2.02% e -2.19% antes de enviar ordens em 19.23 ou 19.53. Estude as mudanças diárias de preço de FGNXP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FG Nexus Inc.?
O maior preço de FG Nexus Inc. (FGNXP) no último ano foi 22.00. As ações oscilaram bastante dentro de 17.04 - 22.00, e a comparação com 18.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FG Nexus Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FG Nexus Inc.?
O menor preço de FG Nexus Inc. (FGNXP) no ano foi 17.04. A comparação com o preço atual 19.23 e 17.04 - 22.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FGNXP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FGNXP?
No passado FG Nexus Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.85 e -2.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.85
- Open
- 19.18
- Bid
- 19.23
- Ask
- 19.53
- Low
- 18.59
- High
- 19.49
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 2.02%
- Mudança mensal
- 2.02%
- Mudança de 6 meses
- -2.19%
- Mudança anual
- -2.19%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4