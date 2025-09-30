- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FGNXP: FG Nexus Inc.
Der Wechselkurs von FGNXP hat sich für heute um 2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.59 bis zu einem Hoch von 19.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die FG Nexus Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FGNXP heute?
Die Aktie von FG Nexus Inc. (FGNXP) notiert heute bei 19.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.85 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von FGNXP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FGNXP Dividenden?
FG Nexus Inc. wird derzeit mit 19.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FGNXP zu verfolgen.
Wie kaufe ich FGNXP-Aktien?
Sie können Aktien von FG Nexus Inc. (FGNXP) zum aktuellen Kurs von 19.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.23 oder 19.53 platziert, während 12 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FGNXP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FGNXP-Aktien?
Bei einer Investition in FG Nexus Inc. müssen die jährliche Spanne 17.04 - 22.00 und der aktuelle Kurs 19.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.02% und -2.19%, bevor sie Orders zu 19.23 oder 19.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FGNXP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FG Nexus Inc.?
Der höchste Kurs von FG Nexus Inc. (FGNXP) im vergangenen Jahr lag bei 22.00. Innerhalb von 17.04 - 22.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FG Nexus Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FG Nexus Inc.?
Der niedrigste Kurs von FG Nexus Inc. (FGNXP) im Laufe des Jahres betrug 17.04. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.23 und der Spanne 17.04 - 22.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FGNXP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FGNXP statt?
FG Nexus Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.85 und -2.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.85
- Eröffnung
- 19.18
- Bid
- 19.23
- Ask
- 19.53
- Tief
- 18.59
- Hoch
- 19.49
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 2.02%
- Monatsänderung
- 2.02%
- 6-Monatsänderung
- -2.19%
- Jahresänderung
- -2.19%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4