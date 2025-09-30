- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FGNXP: FG Nexus Inc.
Il tasso di cambio FGNXP ha avuto una variazione del 2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.59 e ad un massimo di 19.49.
Segui le dinamiche di FG Nexus Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FGNXP oggi?
Oggi le azioni FG Nexus Inc. sono prezzate a 19.23. Viene scambiato all'interno di 2.02%, la chiusura di ieri è stata 18.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FGNXP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FG Nexus Inc. pagano dividendi?
FG Nexus Inc. è attualmente valutato a 19.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FGNXP.
Come acquistare azioni FGNXP?
Puoi acquistare azioni FG Nexus Inc. al prezzo attuale di 19.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.23 o 19.53, mentre 12 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FGNXP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FGNXP?
Investire in FG Nexus Inc. implica considerare l'intervallo annuale 17.04 - 22.00 e il prezzo attuale 19.23. Molti confrontano 2.02% e -2.19% prima di effettuare ordini su 19.23 o 19.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FGNXP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FG Nexus Inc.?
Il prezzo massimo di FG Nexus Inc. nell'ultimo anno è stato 22.00. All'interno di 17.04 - 22.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FG Nexus Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FG Nexus Inc.?
Il prezzo più basso di FG Nexus Inc. (FGNXP) nel corso dell'anno è stato 17.04. Confrontandolo con gli attuali 19.23 e 17.04 - 22.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FGNXP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FGNXP?
FG Nexus Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.85 e -2.19%.
- Chiusura Precedente
- 18.85
- Apertura
- 19.18
- Bid
- 19.23
- Ask
- 19.53
- Minimo
- 18.59
- Massimo
- 19.49
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 2.02%
- Variazione Mensile
- 2.02%
- Variazione Semestrale
- -2.19%
- Variazione Annuale
- -2.19%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4