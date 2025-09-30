- Aperçu
FGNXP: FG Nexus Inc.
Le taux de change de FGNXP a changé de 2.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.59 et à un maximum de 19.49.
Suivez la dynamique FG Nexus Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FGNXP aujourd'hui ?
L'action FG Nexus Inc. est cotée à 19.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.02%, a clôturé hier à 18.85 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de FGNXP présente ces mises à jour.
L'action FG Nexus Inc. verse-t-elle des dividendes ?
FG Nexus Inc. est actuellement valorisé à 19.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FGNXP.
Comment acheter des actions FGNXP ?
Vous pouvez acheter des actions FG Nexus Inc. au cours actuel de 19.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.23 ou de 19.53, le 12 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FGNXP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FGNXP ?
Investir dans FG Nexus Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.04 - 22.00 et le prix actuel 19.23. Beaucoup comparent 2.02% et -2.19% avant de passer des ordres à 19.23 ou 19.53. Consultez le graphique du cours de FGNXP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FG Nexus Inc. ?
Le cours le plus élevé de FG Nexus Inc. l'année dernière était 22.00. Au cours de 17.04 - 22.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.85 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FG Nexus Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FG Nexus Inc. ?
Le cours le plus bas de FG Nexus Inc. (FGNXP) sur l'année a été 17.04. Sa comparaison avec 19.23 et 17.04 - 22.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FGNXP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FGNXP a-t-elle été divisée ?
FG Nexus Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.85 et -2.19% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.85
- Ouverture
- 19.18
- Bid
- 19.23
- Ask
- 19.53
- Plus Bas
- 18.59
- Plus Haut
- 19.49
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 2.02%
- Changement Mensuel
- 2.02%
- Changement à 6 Mois
- -2.19%
- Changement Annuel
- -2.19%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4