FGNXP: FG Nexus Inc.

19.23 USD 0.38 (2.02%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FGNXPの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり18.59の安値と19.49の高値で取引されました。

FG Nexus Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FGNXP株の現在の価格は？

FG Nexus Inc.の株価は本日19.23です。2.02%内で取引され、前日の終値は18.85、取引量は12に達しました。FGNXPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FG Nexus Inc.の株は配当を出しますか？

FG Nexus Inc.の現在の価格は19.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.19%やUSDにも注目します。FGNXPの動きはライブチャートで確認できます。

FGNXP株を買う方法は？

FG Nexus Inc.の株は現在19.23で購入可能です。注文は通常19.23または19.53付近で行われ、12や0.26%が市場の動きを示します。FGNXPの最新情報はライブチャートで確認できます。

FGNXP株に投資する方法は？

FG Nexus Inc.への投資では、年間の値幅17.04 - 22.00と現在の19.23を考慮します。注文は多くの場合19.23や19.53で行われる前に、2.02%や-2.19%と比較されます。FGNXPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FG Nexus Inc.の株の最高値は？

FG Nexus Inc.の過去1年の最高値は22.00でした。17.04 - 22.00内で株価は大きく変動し、18.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FG Nexus Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FG Nexus Inc.の株の最低値は？

FG Nexus Inc.(FGNXP)の年間最安値は17.04でした。現在の19.23や17.04 - 22.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FGNXPの動きはライブチャートで確認できます。

FGNXPの株式分割はいつ行われましたか？

FG Nexus Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.85、-2.19%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.59 19.49
1年のレンジ
17.04 22.00
以前の終値
18.85
始値
19.18
買値
19.23
買値
19.53
安値
18.59
高値
19.49
出来高
12
1日の変化
2.02%
1ヶ月の変化
2.02%
6ヶ月の変化
-2.19%
1年の変化
-2.19%
