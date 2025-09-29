FGNXP: FG Nexus Inc.
今日FGNXP汇率已更改2.02%。当日，交易品种以低点18.59和高点19.49进行交易。
关注FG Nexus Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FGNXP股票今天的价格是多少？
FG Nexus Inc.股票今天的定价为19.23。它在2.02%范围内交易，昨天的收盘价为18.85，交易量达到12。FGNXP的实时价格图表显示了这些更新。
FG Nexus Inc.股票是否支付股息？
FG Nexus Inc.目前的价值为19.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.19%和USD。实时查看图表以跟踪FGNXP走势。
如何购买FGNXP股票？
您可以以19.23的当前价格购买FG Nexus Inc.股票。订单通常设置在19.23或19.53附近，而12和0.26%显示市场活动。立即关注FGNXP的实时图表更新。
如何投资FGNXP股票？
投资FG Nexus Inc.需要考虑年度范围17.04 - 22.00和当前价格19.23。许多人在以19.23或19.53下订单之前，会比较2.02%和。实时查看FGNXP价格图表，了解每日变化。
FG Nexus Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FG Nexus Inc.的最高价格是22.00。在17.04 - 22.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FG Nexus Inc.的绩效。
FG Nexus Inc.股票的最低价格是多少？
FG Nexus Inc.（FGNXP）的最低价格为17.04。将其与当前的19.23和17.04 - 22.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGNXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FGNXP股票是什么时候拆分的？
FG Nexus Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.85和-2.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.85
- 开盘价
- 19.18
- 卖价
- 19.23
- 买价
- 19.53
- 最低价
- 18.59
- 最高价
- 19.49
- 交易量
- 12
- 日变化
- 2.02%
- 月变化
- 2.02%
- 6个月变化
- -2.19%
- 年变化
- -2.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值