报价部分
货币 / FGNXP
回到股票

FGNXP: FG Nexus Inc.

19.23 USD 0.38 (2.02%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FGNXP汇率已更改2.02%。当日，交易品种以低点18.59和高点19.49进行交易。

关注FG Nexus Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FGNXP股票今天的价格是多少？

FG Nexus Inc.股票今天的定价为19.23。它在2.02%范围内交易，昨天的收盘价为18.85，交易量达到12。FGNXP的实时价格图表显示了这些更新。

FG Nexus Inc.股票是否支付股息？

FG Nexus Inc.目前的价值为19.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.19%和USD。实时查看图表以跟踪FGNXP走势。

如何购买FGNXP股票？

您可以以19.23的当前价格购买FG Nexus Inc.股票。订单通常设置在19.23或19.53附近，而12和0.26%显示市场活动。立即关注FGNXP的实时图表更新。

如何投资FGNXP股票？

投资FG Nexus Inc.需要考虑年度范围17.04 - 22.00和当前价格19.23。许多人在以19.23或19.53下订单之前，会比较2.02%和。实时查看FGNXP价格图表，了解每日变化。

FG Nexus Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FG Nexus Inc.的最高价格是22.00。在17.04 - 22.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FG Nexus Inc.的绩效。

FG Nexus Inc.股票的最低价格是多少？

FG Nexus Inc.（FGNXP）的最低价格为17.04。将其与当前的19.23和17.04 - 22.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGNXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FGNXP股票是什么时候拆分的？

FG Nexus Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.85和-2.19%中可见。

日范围
18.59 19.49
年范围
17.04 22.00
前一天收盘价
18.85
开盘价
19.18
卖价
19.23
买价
19.53
最低价
18.59
最高价
19.49
交易量
12
日变化
2.02%
月变化
2.02%
6个月变化
-2.19%
年变化
-2.19%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值