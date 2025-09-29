- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FGNXP: FG Nexus Inc.
Курс FGNXP за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.59, а максимальная — 19.49.
Следите за динамикой FG Nexus Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FGNXP сегодня?
FG Nexus Inc. (FGNXP) сегодня оценивается на уровне 19.23. Инструмент торгуется в пределах 2.02%, вчерашнее закрытие составило 18.85, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGNXP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FG Nexus Inc.?
FG Nexus Inc. в настоящее время оценивается в 19.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.19% и USD. Отслеживайте движения FGNXP на графике в реальном времени.
Как купить акции FGNXP?
Вы можете купить акции FG Nexus Inc. (FGNXP) по текущей цене 19.23. Ордера обычно размещаются около 19.23 или 19.53, тогда как 12 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGNXP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FGNXP?
Инвестирование в FG Nexus Inc. предполагает учет годового диапазона 17.04 - 22.00 и текущей цены 19.23. Многие сравнивают 2.02% и -2.19% перед размещением ордеров на 19.23 или 19.53. Изучайте ежедневные изменения цены FGNXP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FG Nexus Inc.?
Самая высокая цена FG Nexus Inc. (FGNXP) за последний год составила 22.00. Акции заметно колебались в пределах 17.04 - 22.00, сравнение с 18.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FG Nexus Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FG Nexus Inc.?
Самая низкая цена FG Nexus Inc. (FGNXP) за год составила 17.04. Сравнение с текущими 19.23 и 17.04 - 22.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGNXP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FGNXP?
В прошлом FG Nexus Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.85 и -2.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.85
- Open
- 19.18
- Bid
- 19.23
- Ask
- 19.53
- Low
- 18.59
- High
- 19.49
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 2.02%
- Месячное изменение
- 2.02%
- 6-месячное изменение
- -2.19%
- Годовое изменение
- -2.19%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%