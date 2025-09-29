КотировкиРазделы
FGNXP: FG Nexus Inc.

19.23 USD 0.38 (2.02%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FGNXP за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.59, а максимальная — 19.49.

Следите за динамикой FG Nexus Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FGNXP сегодня?

FG Nexus Inc. (FGNXP) сегодня оценивается на уровне 19.23. Инструмент торгуется в пределах 2.02%, вчерашнее закрытие составило 18.85, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGNXP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FG Nexus Inc.?

FG Nexus Inc. в настоящее время оценивается в 19.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.19% и USD. Отслеживайте движения FGNXP на графике в реальном времени.

Как купить акции FGNXP?

Вы можете купить акции FG Nexus Inc. (FGNXP) по текущей цене 19.23. Ордера обычно размещаются около 19.23 или 19.53, тогда как 12 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGNXP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FGNXP?

Инвестирование в FG Nexus Inc. предполагает учет годового диапазона 17.04 - 22.00 и текущей цены 19.23. Многие сравнивают 2.02% и -2.19% перед размещением ордеров на 19.23 или 19.53. Изучайте ежедневные изменения цены FGNXP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FG Nexus Inc.?

Самая высокая цена FG Nexus Inc. (FGNXP) за последний год составила 22.00. Акции заметно колебались в пределах 17.04 - 22.00, сравнение с 18.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FG Nexus Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FG Nexus Inc.?

Самая низкая цена FG Nexus Inc. (FGNXP) за год составила 17.04. Сравнение с текущими 19.23 и 17.04 - 22.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGNXP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FGNXP?

В прошлом FG Nexus Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.85 и -2.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.59 19.49
Годовой диапазон
17.04 22.00
Предыдущее закрытие
18.85
Open
19.18
Bid
19.23
Ask
19.53
Low
18.59
High
19.49
Объем
12
Дневное изменение
2.02%
Месячное изменение
2.02%
6-месячное изменение
-2.19%
Годовое изменение
-2.19%
