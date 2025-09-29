- Panorámica
FGNXP: FG Nexus Inc.
El tipo de cambio de FGNXP de hoy ha cambiado un 2.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.59, mientras que el máximo ha alcanzado 19.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FG Nexus Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FGNXP hoy?
FG Nexus Inc. (FGNXP) se evalúa hoy en 19.23. El instrumento se negocia dentro de 2.02%; el cierre de ayer ha sido 18.85 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FGNXP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FG Nexus Inc.?
FG Nexus Inc. se evalúa actualmente en 19.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.19% y USD. Monitoree los movimientos de FGNXP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FGNXP?
Puede comprar acciones de FG Nexus Inc. (FGNXP) al precio actual de 19.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.23 o 19.53, mientras que 12 y 0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FGNXP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FGNXP?
Invertir en FG Nexus Inc. implica tener en cuenta el rango anual 17.04 - 22.00 y el precio actual 19.23. Muchos comparan 2.02% y -2.19% antes de colocar órdenes en 19.23 o 19.53. Estudie los cambios diarios de precios de FGNXP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FG Nexus Inc.?
El precio más alto de FG Nexus Inc. (FGNXP) en el último año ha sido 22.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.04 - 22.00, una comparación con 18.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FG Nexus Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FG Nexus Inc.?
El precio más bajo de FG Nexus Inc. (FGNXP) para el año ha sido 17.04. La comparación con los actuales 19.23 y 17.04 - 22.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FGNXP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FGNXP?
En el pasado, FG Nexus Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.85 y -2.19% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.85
- Open
- 19.18
- Bid
- 19.23
- Ask
- 19.53
- Low
- 18.59
- High
- 19.49
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 2.02%
- Cambio mensual
- 2.02%
- Cambio a 6 meses
- -2.19%
- Cambio anual
- -2.19%
- Act.
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
- Pronós.
- Prev.