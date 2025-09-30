- Visão do mercado
FGNX: FG Nexus Inc.
A taxa do FGNX para hoje mudou para 1.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.7600 e o mais alto foi 6.1500.
Veja a dinâmica do par de moedas FG Nexus Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FGNX hoje?
Hoje FG Nexus Inc. (FGNX) está avaliado em 5.9800. O instrumento é negociado dentro de 1.53%, o fechamento de ontem foi 5.8900, e o volume de negociação atingiu 781. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FGNX em tempo real.
As ações de FG Nexus Inc. pagam dividendos?
Atualmente FG Nexus Inc. está avaliado em 5.9800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -76.78% e USD. Monitore os movimentos de FGNX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FGNX?
Você pode comprar ações de FG Nexus Inc. (FGNX) pelo preço atual 5.9800. Ordens geralmente são executadas perto de 5.9800 ou 5.9830, enquanto 781 e -1.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FGNX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FGNX?
Investir em FG Nexus Inc. envolve considerar a faixa anual 5.7500 - 25.7500 e o preço atual 5.9800. Muitos comparam -54.70% e -76.78% antes de enviar ordens em 5.9800 ou 5.9830. Estude as mudanças diárias de preço de FGNX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FG Nexus Inc.?
O maior preço de FG Nexus Inc. (FGNX) no último ano foi 25.7500. As ações oscilaram bastante dentro de 5.7500 - 25.7500, e a comparação com 5.8900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FG Nexus Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FG Nexus Inc.?
O menor preço de FG Nexus Inc. (FGNX) no ano foi 5.7500. A comparação com o preço atual 5.9800 e 5.7500 - 25.7500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FGNX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FGNX?
No passado FG Nexus Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.8900 e -76.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 5.8900
- Open
- 6.0600
- Bid
- 5.9800
- Ask
- 5.9830
- Low
- 5.7600
- High
- 6.1500
- Volume
- 781
- Mudança diária
- 1.53%
- Mudança mensal
- -54.70%
- Mudança de 6 meses
- -76.78%
- Mudança anual
- -76.78%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4