Курс FGNX за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.7600, а максимальная — 6.1500.

Следите за динамикой FG Nexus Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FGNX сегодня?

FG Nexus Inc. (FGNX) сегодня оценивается на уровне 5.9500. Инструмент торгуется в пределах 1.02%, вчерашнее закрытие составило 5.8900, а торговый объем достиг 692. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGNX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FG Nexus Inc.?

FG Nexus Inc. в настоящее время оценивается в 5.9500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -76.89% и USD. Отслеживайте движения FGNX на графике в реальном времени.

Как купить акции FGNX?

Вы можете купить акции FG Nexus Inc. (FGNX) по текущей цене 5.9500. Ордера обычно размещаются около 5.9500 или 5.9530, тогда как 692 и -1.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGNX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FGNX?

Инвестирование в FG Nexus Inc. предполагает учет годового диапазона 5.7500 - 25.7500 и текущей цены 5.9500. Многие сравнивают -54.92% и -76.89% перед размещением ордеров на 5.9500 или 5.9530. Изучайте ежедневные изменения цены FGNX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FG Nexus Inc.?

Самая высокая цена FG Nexus Inc. (FGNX) за последний год составила 25.7500. Акции заметно колебались в пределах 5.7500 - 25.7500, сравнение с 5.8900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FG Nexus Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FG Nexus Inc.?

Самая низкая цена FG Nexus Inc. (FGNX) за год составила 5.7500. Сравнение с текущими 5.9500 и 5.7500 - 25.7500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGNX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FGNX?

В прошлом FG Nexus Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.8900 и -76.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.7600 6.1500
Годовой диапазон
5.7500 25.7500
Предыдущее закрытие
5.8900
Open
6.0600
Bid
5.9500
Ask
5.9530
Low
5.7600
High
6.1500
Объем
692
Дневное изменение
1.02%
Месячное изменение
-54.92%
6-месячное изменение
-76.89%
Годовое изменение
-76.89%
