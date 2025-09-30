- Übersicht
FGNX: FG Nexus Inc.
Der Wechselkurs von FGNX hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.7600 bis zu einem Hoch von 6.1500 gehandelt.
Verfolgen Sie die FG Nexus Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FGNX heute?
Die Aktie von FG Nexus Inc. (FGNX) notiert heute bei 5.9800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.53% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.8900 und das Handelsvolumen erreichte 781. Das Live-Chart von FGNX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FGNX Dividenden?
FG Nexus Inc. wird derzeit mit 5.9800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -76.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FGNX zu verfolgen.
Wie kaufe ich FGNX-Aktien?
Sie können Aktien von FG Nexus Inc. (FGNX) zum aktuellen Kurs von 5.9800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.9800 oder 5.9830 platziert, während 781 und -1.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FGNX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FGNX-Aktien?
Bei einer Investition in FG Nexus Inc. müssen die jährliche Spanne 5.7500 - 25.7500 und der aktuelle Kurs 5.9800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -54.70% und -76.78%, bevor sie Orders zu 5.9800 oder 5.9830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FGNX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FG Nexus Inc.?
Der höchste Kurs von FG Nexus Inc. (FGNX) im vergangenen Jahr lag bei 25.7500. Innerhalb von 5.7500 - 25.7500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.8900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FG Nexus Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FG Nexus Inc.?
Der niedrigste Kurs von FG Nexus Inc. (FGNX) im Laufe des Jahres betrug 5.7500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.9800 und der Spanne 5.7500 - 25.7500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FGNX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FGNX statt?
FG Nexus Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.8900 und -76.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.8900
- Eröffnung
- 6.0600
- Bid
- 5.9800
- Ask
- 5.9830
- Tief
- 5.7600
- Hoch
- 6.1500
- Volumen
- 781
- Tagesänderung
- 1.53%
- Monatsänderung
- -54.70%
- 6-Monatsänderung
- -76.78%
- Jahresänderung
- -76.78%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4