报价部分
货币 / FGNX
FGNX: FG Nexus Inc.

5.9800 USD 0.0900 (1.53%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FGNX汇率已更改1.53%。当日，交易品种以低点5.7600和高点6.1500进行交易。

关注FG Nexus Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FGNX股票今天的价格是多少？

FG Nexus Inc.股票今天的定价为5.9800。它在1.53%范围内交易，昨天的收盘价为5.8900，交易量达到781。FGNX的实时价格图表显示了这些更新。

FG Nexus Inc.股票是否支付股息？

FG Nexus Inc.目前的价值为5.9800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-76.78%和USD。实时查看图表以跟踪FGNX走势。

如何购买FGNX股票？

您可以以5.9800的当前价格购买FG Nexus Inc.股票。订单通常设置在5.9800或5.9830附近，而781和-1.32%显示市场活动。立即关注FGNX的实时图表更新。

如何投资FGNX股票？

投资FG Nexus Inc.需要考虑年度范围5.7500 - 25.7500和当前价格5.9800。许多人在以5.9800或5.9830下订单之前，会比较-54.70%和。实时查看FGNX价格图表，了解每日变化。

FG Nexus Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FG Nexus Inc.的最高价格是25.7500。在5.7500 - 25.7500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FG Nexus Inc.的绩效。

FG Nexus Inc.股票的最低价格是多少？

FG Nexus Inc.（FGNX）的最低价格为5.7500。将其与当前的5.9800和5.7500 - 25.7500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FGNX股票是什么时候拆分的？

FG Nexus Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.8900和-76.78%中可见。

日范围
5.7600 6.1500
年范围
5.7500 25.7500
前一天收盘价
5.8900
开盘价
6.0600
卖价
5.9800
买价
5.9830
最低价
5.7600
最高价
6.1500
交易量
781
日变化
1.53%
月变化
-54.70%
6个月变化
-76.78%
年变化
-76.78%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值