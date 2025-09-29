FGNX: FG Nexus Inc.
今日FGNX汇率已更改1.53%。当日，交易品种以低点5.7600和高点6.1500进行交易。
关注FG Nexus Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FGNX股票今天的价格是多少？
FG Nexus Inc.股票今天的定价为5.9800。它在1.53%范围内交易，昨天的收盘价为5.8900，交易量达到781。FGNX的实时价格图表显示了这些更新。
FG Nexus Inc.股票是否支付股息？
FG Nexus Inc.目前的价值为5.9800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-76.78%和USD。实时查看图表以跟踪FGNX走势。
如何购买FGNX股票？
您可以以5.9800的当前价格购买FG Nexus Inc.股票。订单通常设置在5.9800或5.9830附近，而781和-1.32%显示市场活动。立即关注FGNX的实时图表更新。
如何投资FGNX股票？
投资FG Nexus Inc.需要考虑年度范围5.7500 - 25.7500和当前价格5.9800。许多人在以5.9800或5.9830下订单之前，会比较-54.70%和。实时查看FGNX价格图表，了解每日变化。
FG Nexus Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FG Nexus Inc.的最高价格是25.7500。在5.7500 - 25.7500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FG Nexus Inc.的绩效。
FG Nexus Inc.股票的最低价格是多少？
FG Nexus Inc.（FGNX）的最低价格为5.7500。将其与当前的5.9800和5.7500 - 25.7500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FGNX股票是什么时候拆分的？
FG Nexus Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.8900和-76.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.8900
- 开盘价
- 6.0600
- 卖价
- 5.9800
- 买价
- 5.9830
- 最低价
- 5.7600
- 最高价
- 6.1500
- 交易量
- 781
- 日变化
- 1.53%
- 月变化
- -54.70%
- 6个月变化
- -76.78%
- 年变化
- -76.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值